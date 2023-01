Appennino senza neve, danno da 50 milioni. Santanché: “Ecco come aiuteremo gli operatori sciistici”

Meteo, sos neve in Emilia Romagna e Marche. In montagna non si scia: "Disdette a raffica, è un disastro"

Bologna, 11 gennaio 2023 - Non c’è neve? Subito misure in arrivo per sostenere le aree del turismo sciistico nell' Appennino. La stima dei danni è di 50 milioni di euro. E' quanto emerso all'incontro promosso dalla ministra Daniela Santanché con i rappresentanti delle Regioni del Centro Italia (Abruzzo, Emilia Romagna e Toscana), delle strutture ricettive, degli impianti e dei maestri di sci. L'obiettivo - ha spiegato Santanché - è innevare artificialmente le piste, finanziare gli impianti di risalita, prevedere ammortizzatori sociali per i lavoratori stagionali, agire per destagionalizzare i flussi turistici.

La risposta della ministra arriva una settimana dopo l’appello del governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che aveva chiesto a gran voce lo stato di emergenza per andare incontro agli operatori turistici delle località sciistiche preoccupatissimi, appunto, per l’assenza di neve, nell’inverno più caldo di sempre.

Stefano Bonaccini e l’assessore regionale a Turismo e Commercio, Andrea Corsini, avevano chiesto al governo un incontro urgente dopo aver sentito gli assessori Leonardo Marras (Toscana) e Daniele Damario (Abruzzo) .

“Le Regioni non possono essere lasciate da sole - l’appello di Bonaccini e Corsini - Occorre un piano straordinario per far fronte a una situazione altrettanto straordinaria”.

La ministra Santanché: “Presto le risorse”

"Con la mancanza di neve moltissime località sciistiche degli Appennini non hanno potuto aprire: come Ministero vogliamo dare una mano in questa situazione emergenziale" all'Appennino: "Abbiamo analizzato qual è la situazione e i bisogni e per adesso ci siamo concentrati su quattro misure con cui vorremmo far sì che le risorse vengano messe a terra il prima possibile. In 2-3 settimane dobbiamo dare risposte". Lo ha detto Daniela Santanchè, al termine del tavolo convocato a Roma. "Come Ministero - ha spiegato - abbiamo il fondo per finanziare gli investimenti sugli impianti di risalita e sull'innevamento e abbiamo deciso che lavoriamo sul fatto che possiamo ristornare gli investimenti fatti nel 2022 e quindi poter dare subito loro questi denari investiti in modo da dare risorse fresche per non peggiorare la loro situazione". "Lavoriamo poi per vedere di poter liberare quei fondi fondi Covid che alcune Regioni hanno ancora in pancia ma che non possono essere utilizzate per altre finalità, è una cosa da fare rapidamente". Inoltre, ha spiegato ancora Santanchè, "abbiamo parlato ieri sera con il ministro del Lavoro sul problema degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori stagionali non possono avere la cassa integrazione in deroga: vogliamo dare risposte ai lavoratori stagionali, come i maestri di sci, che non hanno lavorato un'ora".

Il piano per l’Appennino

Secondo il piano illustrato dal ministro Santanchè si lavorerà anche sul fatto che "rimanga sul territorio" il 50% delle risorse derivanti dalla riscossione dell'Imu dalle abitazioni dei Comuni "nelle zone disagiate" delle zone montane dell' Appennino: "Studieremo bene questa proposta, potrebbe essere una misura anche temporanea". "La politica deve avere una visione di lungo termine: tutti siamo concordi sul fatto che l'offerta turistica non deve solo essere legata alla neve, va cercata una destagionalizzazione, ma oggi - ha sottolineato - sarebbe impensabile pensare di fare offerte turistiche che non comprendano la neve nell' Appennino dove comunque il turismo bianco della neve fa ancora la parte del leone. Bisogna lavorare sulla destagionalizzazione e su un'offerta turistica che si arricchisca, dal cicloturismo alle spa".

"Un tavolo permanente per la montagna”

"Nel giro di 2-3 settimane dobbiamo dare risposte: il tavolo resta permanente, ora per gli Appennini ma poi si trasformerà per la montagna. In Italia il turismo in montagna è importante e bisogna fare molte cose. I dati" sulle presenze in montagna in questa stagione "ci confortano ma bisogna lavorare perchè il turismo è la prima azienda del Paese. Il governo c'è e risponde", ha concluso Santanchè.