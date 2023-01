Agevolazioni per interventi di superamento barriere architettoniche confermato bonus 75%

Consulenza

Cosa sono le barriere architettoniche?

Le barriere architettoniche rappresentano un argomento del quale si sente molto parlare anche in virtù delle opportunità e dei Bonus del 75% confermati dalla Legge di Bilancio. Una barriera architettonica è in pratica un qualsiasi ostacolo che impedisce ad una persona diversamente abile di accedere ad un luogo che sia questo pubblico o privato. La barriera architettonica in ambito domestico è quasi sempre rappresentata da una scala indipendentemente dal numero di gradini che la compongono.

Come si affronta il problema?

Molto spesso l’utente non conosce a fondo questa materia e di conseguenza quando si presenta un problema in famiglia occorre rivolgersi ad esperti del settore. Esistono due importanti figure per affrontare questo delicato tema: l’ente pubblico (ASL, assistenti sociali o enti collegati) che affrontano una parte delle problematiche e aziende che possono progettare, fornire ed installare ausili fondamentali per il superamento di qualsiasi barriera architettonica all’interno dell’abitazione. ABITEL ASCENSORI e MONTASCALE grazie alla sua esperienza ed alla gamma di prodotti riesce a fornire in ogni situazione la soluzione al problema.

Quale soluzione?

Molto spesso ci si trova di fronte ad edifici esistenti che nella loro costruzione non hanno tenuto conto di un corretto abbattimento delle barriere architettoniche. ABITEL ASCENSORI e MONTASCALE offre un importante servizio di consulenza con sopralluoghi eseguiti da progettisti e professionisti del settore che offrono la soluzione migliore nel rispetto degli spazi presenti, delle abitudini delle persone che vivono nell’abitazione ma soprattutto con l’obbiettivo di risolvere il problema e rendere accessibile la casa anche a persone che non si possono muovere in autonomia.

Cosa fare per una corretta installazione?

Una corretta installazione ha lo scopo di risolvere il problema e per raggiungere un risultato ottimale occorre iniziare da una corretta progettazione del prodotto che andrà installato. ABITEL ASCENSORI e MONTASCALE fornisce una consulenza che inizia da una valutazione degli spazi, prosegue con la produzione del prodotto realizzato su misura per il cliente e si conclude con la sua installazione. Al termine dell’installazione i tecnici di ABITEL ASCENSORI e MONTASCALE forniscono le istruzioni sul corretto utilizzo dell’impianto installato per garantirne il miglior funzionamento con tutti i vantaggi per il cliente che riacquisterà così la Sua autonomia.

Servono permessi e documentazioni? Si può eseguire cessione del credito?

Le installazioni di prodotti per abbattimento barriere architettoniche offrono la possibilità di detrazione fiscale del 75%. Seguendo un corretto iter nella documentazione e nelle pratiche burocratiche ABITEL ASCENSORI e MONTASCALE può offrire ai propri clienti la possibilità di pagamento con cessione del credito e sconto in fattura fornendo un supporto ed una consulenza nella compilazione delle modulistiche e nella presentazione corretta delle richieste di contributo.