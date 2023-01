Al Teatro EuropAuditorium con i grandi eventi si fa il carico di emozioni

ALESSANDRO SIANI in scena il 28 febbraio

Febbraio al Teatro EuropAuditorium parte con Mamma mia! Il Musical dei Record firmato Massimo Romeo Piparo. Dal 3 al 5 del mese a trasportare il pubblico su un’incantevole isoletta greca saranno Luca Ward, Clayton Norcross (l’amatissimo Thorne della celebre soap “Beautiful” entrato nel cast di questa ultima edizione del musical), Sergio Muniz, 𝗦𝗮𝗯𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 e tanti altri artisti. L'Orchestra dal vivo, diretta dal M° Emanuele Friello, farà poi scatenare spettatrici e spettatori con le mitiche canzoni degli 𝗔𝗕𝗕𝗔. In scena ci saranno un pontile sospeso, delle barche ormeggiate, un vero bagnasciuga, le pedane girevoli, cascate di bouganvillea e una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu.

L’11 e il 12 febbraio sarà la volta della danza internazionale con il Gala Roberto Bolle and Friends che farà tappa per la settima edizione consecutiva al Teatro EuropAuditorium. Ancora una volta lo spettacolo sarà un’occasione imperdibile per ammirare sullo stesso palco il talento dell’Étoile dei due mondi, Roberto Bolle, e quello delle star internazionali della danza coinvolte nello show.

Il 13 febbraio Achille Lauro sarà in concerto con il suo Unplugged Live in Theatres che lo vedrà in scena con tutta la musica prodotta negli anni.

Il 14 febbraio la storica prog band britannica dei Jethro Tull faranno tappa al Teatro EuropAuditorium con una delle tre date live del loro tour italiano. Il gruppo ha pubblicato l’album “The Zealot Gene” il 28 gennaio 2022: il disco, anticipato dalla release “Shoshana Sleeping” e dalla title track, è stato descritto da Ian Anderson come un insieme di riflessioni su temi e concetti biblici.

Il 28 febbraio Alessandro Siani sarà protagonista dello show Extra Libertà Live Tour, il nuovo stand up comedy che ha come filo conduttore la libertà. In questo nuovo progetto il dialogo con il pubblico diventerà fondamentale per affrontare argomenti d’attualità come il fenomeno serie tv, il potere dei social e la politica.

Qualche anticipazione di marzo: il 3 del mese Giorgio Panariello tornerà in scena con La favola mia, spettacolo che offrirà al pubblico tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del repertorio del grande showman; l’11 marzo, alle ore 16.00, oltre che nelle repliche già annunciate (11 marzo, ore 21.00, e 12 marzo, ore 16.30), a grandissima richiesta, andrà in scena lo straordinario kolossal musical teatrale Casanova Opera Pop. Per il pubblico del Teatro EuropAuditorium sarà un’imperdibile occasione di immergersi nella Venezia del '700 grazie all'esibizione di 21 straordinari performer, alle scenografie e ai costumi mozzafiato e agli oltre 30 cambi di scena.

