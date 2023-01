Elevatori e montascale Confermati bonus e detrazioni fiscali per tutto il 2023

Detrazione Fiscale

È stata approvata in via definitiva dal Senato la Legge di Bilancio e viene prorogato per l’anno 2023 il Bonus del 75% per interventi idonei al superamento barriere architettoniche da suddividere in 5 quote annuali di pari importo. Inoltre viene confermato l’Art.121 del decreto rilancio che permette ai soggetti che sostengono tali spese per superamento barriere architettoniche di beneficiare di un utilizzo diretto della detrazione fiscale sotto forma di sconto anticipato direttamente dal fornitore, che a sua volta lo andrà a recuperare sotto forma di credito d’imposta.

Chi può usufruire della detrazione?

Possono usufruire della detrazione sulle spese sostenute tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). L’agevolazione spetta ai proprietari degli immobili, ai residenti ed anche ai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) locatari o comodatari. Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: il familiare convivente, il coniuge ed i parenti entro il terzo grado. Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16bis del DPR 917/1986) codice fiscale del beneficiario della detrazione codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per quali interventi si ha diritto alla detrazione?

Rientrano tra questa tipologia gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori, elevatori, montacarichi e montascale con caratteristiche e dimensioni previste dalla normativa.

Per chi desidera rendere più comoda la propria abitazione con l’installazione di un ascensore, di un elevatore o di un montascale ABITEL ASCENSORI e MONTASCALE mette a disposizione la propria struttura e la propria esperienza maturata sul territorio di Bologna e Provincia da oltre 25 anni.

È possibile avere lo sconto in fattura?

ABITEL ASCENSORI e MONTASCALE ha personale specializzato disponibile per sopralluoghi gratuiti dove valutare le possibilità più favorevoli per eseguire installazioni finalizzate al superamento barriere architettoniche.

ABITEL ASCENSORI e MONTASCALE a seguito di una valutazione sulla tipologia di installazione offre ai propri clienti la possibilità di pagamento con formula di cessione del credito e sconto in fattura.

L’applicazione di aliquota IVA ridotta al 4% unita alla detrazione fiscale del 75% rende questa tipologia di intervento un semplice ed importante investimento sulla propria casa per il proprio presente e futuro a condizioni decisamente molto favorevoli.