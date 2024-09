I numerosi contatti nel telefono di Alberica

"Dillo nel modo più semplice: hai fatto l’amore con lei."

"Sì. Scusami. Non so perché l’ho fatto."

"Lo sai benissimo, non dire stupidaggini. Perché lei è, anzi era, giovane e bellissima. E dopo?"

"Dopo mi ha mandato SMS tutti i giorni e non le ho mai risposto."

"Sicuro?"

"Seguro seguro."

"Guarda che dai tabulati del suo o dei suoi cellulari risulterà tutto."

"Non le ho mai risposto."

"Di cosa voleva parlarti l’altra sera?"

"Mi ha detto che era incinta. Di me."

"E tu?"

"Sono rimasto como un necio, come uno stupido. En shock."

"E le hai risposto che non era possibile."

"Lei aveva detto che prendeva la pillola e yo... yo ci ho creduto."

"Questo quando siete usciti in terrazza la prima volta. E la volta dopo?"

"La volta dopo ha minacciato di raccontarti tutto. Mi ha insultato."

"E tu?"

"Le ho detto che non era né il momento né il posto giusto per parlarne. Che avremmo potuto discuterne con calma il giorno dopo."

"Allora?"

"Allora lei ha detto no, che mi aspettava dopo la festa alla panchina del Belvedere."

"Cioè a dieci passi dal Balzo dell’Agnello."

"Ma io non ci sono andato. Chiedi ad Annarita. Sono rimasto qui, a vedere che i camerieri del cate- ring non combinassero guai."

"E dopo?"

"Dopo sono andato a letto nella mia camera."

"Carlos, è la verità?"

"Te lo giuro. Su di me, su mia mamma e sulle mie sorelle."

"Su tuo padre no?"

"Da noi non si giura mai sul proprio padre."

"Già, meglio sulle donne. Che sono carne da macello."

"Querida, non mi credi?"

"Ti credo. Ma sarà meglio dire che sei venuto a dormire in camera mia. E sarà anche meglio che tu stia più attento."

"Vuoi... vuoi che vada via?"

"Adesso sarebbe la peggior cosa da fare."

"E dopo, quando sarà tutto finito, quando avranno scoperto la verità?"

"No. Chiama Annarita, bisogna raccontare tutto anche a lei."

Né il maresciallo Bottari né il vicebrigadiere Grondona erano esperti di telefonia, perciò erano stati affiancati nelle indagini da un giovane collega laureato in ingegneria, che di cellulari, celle, agganci strisciate e passaggi sapeva tutto. E che, dopo qualche giorno, espose il risultato delle sue ricerche. Restringendo il campo agli ospiti presenti alla festa, risultavano decine di chiamate e di SMS, in partenza da Milano e da G*, verso i cellulari del dottor Massimo Teraldi, del segretario della Vedova dottor Carlos Angel Medina, di Roberto (Roby) Mazzetti, figlio del notaio più in della città vicina, di Edoardo Ercoli, studente fuori corso alla Bocconi, rampollo ed erede di uno dei più quotati immobiliaristi di Milano, e di Amedeo Milone, uno dei bagnini del Blue Marlin.

"Come la mettiamo con questi signori?" chiese il maresciallo alla piemme Marica Saveri, che non era alle prime armi, si comportava con rigore ma sapeva anche stare al mondo.

"Persone informate sui fatti, per il momento. L’inchiesta è stata aperta senza formulare un’ipotesi di reato. Gli avvisi di garanzia mi sembrano del tutto prematuri. E ricordiamoci che una storia simile è già capitata, dall’altra parte della riviera."

"E che la nostra vittima ha qualche tratto in comune con l’altra."

"Non l’età, però. Che è un dato importante. Sentiamo per intanto questi signori e vediamo se salta fuori qualcosa."

Le notti non passavano mai. Prima c’era stata l’apprensione, poi erano arrivate l’ansia e l’angoscia. E infine il dolore, come una mazzata in pieno petto. Che aveva scacciato tutte le altre emozioni e si era impiantato nel cervello, nei nervi, nel cuore. Cupo, greve, definitivo. Biki, sua figlia, morta a vent’anni ancora da compiere. Aveva dovuto riconoscerne il corpo ed era svenuta, caduta a terra di colpo, non appena qualcuno aveva abbassato il telo bianco che lo ricopriva. Il suo ex marito Oliviero, che le era a fianco, non aveva fatto in tempo a sorreggerla, o non ci aveva pensato. Non aveva mai pensato troppo, del resto, se non a divertirsi, a farsi ospitare e a giocare a polo. Quarantanove anni portati magnificamente, ma niente di più. Come ho fatto a innamorarmi di lui, a sposarlo, si era chiesta spesso, nel corso degli anni della loro convivenza. Poi, per fortuna, lui le aveva offerto su un piatto d’argento l’occasione buo- na per troncare. Pescato dalla polizia in un bordello clandestino di lusso, con le prime slave alte bionde e con le curve, vere o finte, nei posti giusti. Donne col sorriso facile, ma con gli occhi gelidi, che esprimevano tutto quello che la bocca non poteva dire. Di Oliviero solo le iniziali di nome e cognome sui giornali, per rispetto della privacy, ma con l’aggiunta di una chiosa esplicativa: marito di una nota imprenditrice nel ramo farmaceutico. Erano state le modalità del tradimento a inferocirla, non altro. Poi aveva rivisto Massimo, conosciuto brevemente ai tempi dell’università, quando lei la stava cominciando e lui finendo. Un innamoramento negli anni della raggiunta maturità, reciproco. Ma lui – gliel’aveva detto subito – Gabriella non l’avrebbe mai lasciata, non per vigliaccheria o per altri motivi, ma perché l’amava. E me, mi ami? gli aveva chiesto, sgomenta e incredula. Sì, tanto e non voglio perderti. Egoismo maschile, aveva pensato, egoismo e menzogne, e solo più tardi aveva in parte cambiato parere. Poter avere accanto lui, in quel momento, chiedergli conforto, e invece... Invece – si disse – c’è una cosa che non devo più rimandare. Una spina, un dubbio, che si aggiunge al dolore e lo rende intollerabile. Devo sapere, a qualunque costo, ma ho paura. Paura del dopo.

Amedeo Milone, uno dei due bagnini del Blue Marlin, si era rigirato per ore nel letto senza riuscire a prender sonno. Sta’ un po’ fermo, aveva mormorato sua moglie Loredana, cercando di non svegliarsi del tutto, per non patire il caldo che la stanza piccola, subito sotto la terrazza, aveva accumulato per tutto il pomeriggio. Amedeo si alzò, attento a non fare rumore, e salì sulla terrazza, dove spirava una brezza leggera e sarebbe stato bello dormire, se Loredana non glielo avesse sempre vietato, con il pretesto dell’esempio di suo padre, che reumatismi e artrosi avevano trasformato in un tronco nodoso di ulivo.

