La vacanza a 360 gradi. Dallo sport al relax. L’energia delle Terme in Emilia-Romagna

Una vacanza alle Terme dell’Emilia-Romagna è l’essenza del benessere fisico e mentale: piscine ricche di acqua benefica, massaggi rigeneranti e terapeutici che rimettono in sesto il corpo, fanghi preziosi, idromassaggi. Ma oggi sempre più persone scelgono di arricchire ulteriormente questo piacere con l’energia dello sport. Del resto in Emilia-Romagna i centri termali sono circondati dalla natura: basta uscire per godersi passeggiate, trekking, giri in bicicletta.

TERME E TOUR IN BICICLETTA

Per i ciclisti più esperti, ma anche per il ’signor Rossi’ che raramente sale in sella, ci sono tante possibilità.

A Tabiano Terme (Pr) si può noleggiare una bici (anche elettrica) e sbizzarrirsi fra vari itinerari: storici, panoramici, enogastronomici. Volendo, si può richiedere anche la compagnia di una guida. Dopo lo sport, si passa al relax e con una passeggiata si arriva alla vicina Salsomaggiore. Ci sono anche pacchetti tutto incluso con biciletta, guida, hotel e trattamenti termali.

TERME E MOTORI.

La Motor Valley è quel tratto di via Emilia dove sono concentrate le leggende motoristiche mondiali, Ferrari, Lamborghini, Ducati, Maserati, Pagani, Dallara.

Nel cuore di questo territorio ci sono le Terme della Salvarola, patria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e dove c’è Palazzo Ducale (1634), residenza di villeggiatura di Francesco I d’Este.

Il soggiorno si può arricchire con le esperienze nella Motor Valley: dai musei Ferrari, Lamborghini, Ducati ai giri in pista.

TERME E CAMMINI

Intorno ad ogni centro termale dell’Emilia-Romagna, passa un cammino storico e percorsi di trekking.

A Tabiano Terme (Pr) una camminata di 9 chilometri porta a Fidenza, tappa della Via Francigena. Sempre nel Parmense le Terme di Sant’Andrea (Pr) a Medesano sono direttamente sul percorso della Via Francigena. Chi si trova alle Terme di Cervarezza (Re) nel bel mezzo del Parco Nazionale Tosco Emiliano può percorrere la Via Matildica del Volto Santo, nella tappa Carpineti-Canossa in un bel paesaggio di montagna.

Insomma, luoghi bellissimi ’incastonati’ tra natura e cultura che rendono il soggiorno alle Terme ancora più ricco di emozioni.