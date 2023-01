Letto a soppalco Raising: premi un bottone e lo spazio raddoppia

Letto Rising

Design e soluzioni ingegnose rappresentano sempre più il binomio vincente per affrontare la sfida dei mini-spazi.

Cinius, azienda italiana, ha ideato il letto a soppalco Raising, la soluzione perfetta per chi ha poco spazio e un 'altezza del soffitto che non consentirebbe di creare un soppalco fisso o per chi non intende affrontare interventi strutturali impegnativi.

E' sufficiente un soffitto alto 2,70 metri per installare Raising. Il letto a soppalco è regolabile in altezza, sale e scende grazie a un comodo dispositivo elettrico rendendo disponibili, in contemporanea, due piani. Quello del letto -quando utilizzato- scende ad un'altezza di un metro e mezzo e quello dell'area sottostante resta sempre pienamente accessibile e fruibile. E' proprio questo il plus di Raising rispetto ai modelli di letti a scomparsa che, invece, nella fase di utilizzo, vanno ad occupare spazio a pavimento costringendo a spostare i mobili sottostanti. Con Raising lo spazio raddoppia: nessun mobile deve essere spostato quando si va dormire e la zona sottostante può continuare ad ospitare il soggiorno o un angolo studio.

Raising è realizzato in legno massello di faggio lamellare naturale e disponibile in ben 20 colorazioni diverse. Altro importnate vantaggio è il fatto che può essere collocato in qualsiasi punto della stanza , pur offrendo la soluzione più pratica quando il soppalco va da parete a parete. In questo caso, infatti, le colonne portanti lungo le quali si muove il piano vengono appoggiate ai muri e non ostacolano il posizionamento di arredi o complementi al centro stanza.