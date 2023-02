Lo shopping è più conveniente nel Centro a pochi km dal centro di Bologna

Centro Commerciale Meridiana

Il Centro Commerciale Meridiana offre ai suoi visitatori un modo ancora più conveniente (e divertente) di fare acquisti.

Dal 22 al 26 marzo, tutti coloro i quali faranno shopping per almeno 50€ nei negozi del Centro, potranno partecipare ad una coinvolgente iniziativa: basterà portare il proprio scontrino alla postazione gioco, infilare la mano nella “scatola del vento” e provare ad afferrare più buoni sconto possibile per poterne, poi, usufruire liberamente in Galleria.

Un’iniziativa davvero imperdibile che rende la visita al Centro Commerciale Meridiana l’occasione perfetta per trascorrere il tempo libero con amici e famiglia, guardare un film al cinema, fare una pausa gustosa nei ristoranti del Centro, scatenarsi con gli acquisti e, perché no, provare a prendere anche dei buoni sconto al volo!