Montecatini, sbandati nell’ex hotel: il caso resta aperto

L’ex tre stelle nella centralissima via Manzoni, chiuso già da tempo

Montecatini Terme (Pistoia), 17 gennaio 2023 - Un ex albergo tre stelle, l’Augustus in via Manzoni, chiuso ormai da qualche anno, nel cuore dell’area termale a pochi metri dalla vecchia Azienda di cura (Apt) di viale Verdi, è diventato il rifugio di sbandati di vario genere, dai senzatetto a studenti che fanno "forca" a scuola e vengono qui alcune ore a fumare spinelli. Gli agenti del commissariato li hanno sorpresi più volte nelle ultime settimane all’interno dell’edificio. Tutta colpa di un’apertura mai chiusa al pianterreno dell’edificio, sul retro,che consente di penetrare a tutti dentro l’immobile. La situazione è nota, ma per il momento resta così.

Poco più di un mese fa, in occasione degli ultimi servizi organizzati per contrastare lo spaccio e il consumo degli stupefacenti, la polizia di Stato ha sorpreso all’interno dell’albergo in disuso l’ennesimo gruppo di ragazzi in orario scolastico. Un minorenne, trovato in possesso di marijuana per uso personale, è stato segnalato alla prefettura. L’ex albergo Augustus è così diventato un centro per il consumo di droga e, secondo alcuni residenti della zona, non sarebbero solo i giovanissimi a venire qui a consumare stupefacenti. Quello che una volta era un tranquillo tre stelle sembra diventato l’ennesimo immobile in preda alla decadenza, con la speranza che qualcuno lo acquisti in una delle prossime aste. La situazione rischia di farsi pesante e le autorità hanno deciso di sollecitare chi può risolvere il caso.

Il commissariato di Montecatini ha provveduto a sollecitare all’Istituto Aste Giudiziarie, competente al momento per l’edificio, la messa in sicurezza affinché nessuno possa più penetrarvi. Anche l’assessore all’urbanistica Emiliano Corrieri ha scritto all’ufficio, sollecitando una soluzione quanto prima per impedire che soggetti poco raccomandabili continuino a fare base nel vecchio albergo. L’Istituto Aste Giudiziarie, che da settimane ha acquisito tre preventivi per i lavori necessari, li ha trasmessi al giudice per l’esecuzione immobiliare Veronica Menchi. Da lei dovrebbe arrivare la firma per consentire il via libera a uno degli interventi possibili. Al momento però l’autorizzazione necessaria non è ancora partita e tutti restano in attesa dell’avvio dei lavori. I titolari delle strutture ricettive, i turisti e i residenti della zona di via Manzoni continuano a lamentarsi per la presenza di sbandati che hanno scelto di bivaccare nell’ex albergo.