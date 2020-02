Ascoli, 22 febbraio 2020 - Allarme Coronavirus: è stata ufficialmente rinviata la partita di serie B Ascoli-Cremonese che doveva disputarsi alle 15 allo stadio Del Duca. La decisione è arrivata alle 13.30 dopo un summit a cui hanno partecipato anche il sindaco e i dirigenti delle due società.

Leggi anche Allarme Coronavirus, rinviata Piacenza-Samb

La Cremonese, nel Piceno già da ieri, farà dunque ritorno in Lombardia. Hanno invece dovuto interrompere il viaggio i 70 tifosi che stavano arrivando ad Ascoli per seguire la squadra: anche per loro, in autostrada e già nelle Marche, dietrofront e ritorno a casa. Ulteriori comunicazioni sono attese a breve.

La partita è stata sospesa poiché, nella notte, un caso positivo di Coronavirus è stato accertato a Cremona. Inoltre la città lombarda è vicina al focolaio del virus che si è scatenato nel Lodigiano. Il virus ha già fatto due vittime in Italia e decine sono i contagiati.

L'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno rende noto che il Comitato tecnico regionale Gores (Gruppo regionale Emergenze sanitarie), riunitosi questa mattina ad Ancona, ha disposto il rinvio della partita per ragioni di tutela della sanità pubblica. La decisione, informa una nota del Comune di Ascoli, è stata presa dopo aver sentito il parere del presidente della Regione Marche e del dirigente del servizio di sanità pubblica.

Il proprietario dell'Ascoli: "Assurdo e ridicolo"

Il proprietario dell' Ascoli, Massimo Pulcinelli, ha commentato così il rinvio della gara contro la Cremonese per l'allarme Coronavirus. "E' ufficiale rinviata! Paese assurdo. Ridicolo! Gestito da irresponsabili. Lo stadio? Il luogo meno pericoloso al mondo. Ora chiudiamo tutti gli esercizi pubblici per la paura!", ha scritto su una storia su Instagram.