Ascoli, 1 maggio 2018 - Scioccati. Si, siamo scioccati. Quando l'arbitro Pinzani ha fischiato il termine della sfida salvezza di Chiavari siamo rimasti attoniti. Impietriti. Non sappiamo se la vostra reazione sia stata la stessa, anzi siamo quasi sicuri che da lettori o tifosi che siate credete che un punto, specie osservando i risultati che arrivano dagli altri campi, sia comunque da non disdegnare.

Virtus Entella-Ascoli 1-1, i bianconeri sciupano una ghiotta chance

E invece no. Noi siamo scioccati. Perché quella vista in Liguria, oggi, non è stata una partita di calcio disputata dalla squadra rappresentata negli anni da Costantino Rozzi, Carlo Mazzone, Renato Campanini, Donato Anzivino, Enrico Nicolini, Massimo Paci, Mimmo Cristiano, Alessandro Monticciolo, Davide Tentoni, Marco Giampaolo tanto per prendere qualcuno "a caso" nel grande libro della storia bianconera. Andare a Chiavari e giocare una partita del genere, in questo modo, con questo atteggiamento, tale passività e con la risultante prestazione è scioccante.

Ascoli, Monachello è deluso. "Su questo campo non è calcio"



E pensare che il regalissimo di Iacobucci aveva spianato la strada verso un vero e proprio pomeriggio di gloria, per questa squadra che ha subito qualsiasi critica, legittima o strumentale, e che avrebbe potuto caricare sul pullman tre punti talmente pesanti che i più ottimisti dei matematici utilizzavano per formulare la tabella che avrebbe regalato la salvezza matematica addirittura nel derby all'Adriatico di Pescara. Macché.



E' bastato che l'Entella di Aglietti, non il Real Madrid, né il Frosinone e né il Perugia, l'Entella di Aglietti (lo ripetiamo), una squadra che gioca in trasferta anche quando va a piedi al campo, riuscisse a riequilibrarla col minimo sforzo e a riaprire tutte le speranze dei liguri e di tutte le altre antagoniste dei bianconeri. Poteva davvero essere la giornata del colpo di grazia, dell'agognato colpo di grazia, al mostro chiamato "retrocessione". E invece è bastato un giovanotto, non locale ma preso e buttato comunque in campo dal settore giovanile (il settore giovanile...), dal bel fisico e dallo spiccato senso del gol, almeno quando gioca coi suoi coetanei, per rimettere tutto in gioco quando il gioco avrebbe dovuto essere bello che finito. Tutti fermi e viva il pareggio.



Scioccati. Siamo scioccati. E non ci si venga a dire che in questo momento "la salvezza è l'unica cosa che conta". Non è vero. La salvezza è il traguardo alla fine di un percorso che va interpretato in un certo modo. E siccome si sta parlando di calcio, è opportuno che in questo percorso ci fossero tecnica, tattica, determinazione. Scusateci, non avendole viste in campo a Chiavari, la partita più importante della storia recente dell'Ascoli Picchio Spa, siamo scioccati.



E ancora ci si viene a dire che "la partita fondamentale è la prossima". Speriamo, per l'Ascoli Picchio Spa, per i suoi meravigliosi (anche oggi, come sempre) sostenitori. Speriamo davvero. Perché accontentarsi potrebbe rivelarsi diabolico, con la "d" piccola. Quella maiuscola, per questa squadra, perdonateci, ma evitiamo di utilizzarla. Quella parola, con la "D" maiuscola, è legata a tutt'altra squadra e a calciatori di tutt'altra pasta...