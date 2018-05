Ascoli, 12 maggio 2018 - L'ultimo capitolo del libro intitolato ‘Campionato 2017/2018’ si apre a Pescara. Che non sia un best seller è ormai chiaro a tutti, ma i tifosi-lettori sperano, dopo una trama deludente sotto tutti i punti di vista, che ci sia almeno un finale degno. Un ultimo guizzo che permetta di tirare un sospiro di sollievo e dire «Sembrava da buttare… Per fortuna il lieto fine». In altre parole, una vittoria. Che, tra l’altro, da sola non basterebbe e dovrebbe essere accompagnata da un’altra impresa venerdì prossimo con il Brescia. I 6 punti in due gare, infatti, sono l’unica via che condurrebbe l’Ascoli a una salvezza diretta.

Pescara-Ascoli, per seguire la diretta clicca qui - Serie B, la classifica live

L'alternativa, che mette i brividi solo a menzionarla, è che il libro non si concluda con l’ultimo capitolo ma prosegua con la pericolosa appendice intitolata ‘Play out’. Con due possibilità: un epilogo sempre lieto ma ancor più sudato o, in alternativa, il più amaro dei finali possibili. Meglio non pensarci. Tornando al libro ‘Campionato 2017/2018’ le prime parole dell’ultimo capitolo sono già state scritte: «Era un caldo pomeriggio di maggio, di quelli che mettono voglia di fare una passeggiata in riva al mare. A Pescara, però, molti preferirono andare prima allo stadio. Arrivava l’Ascoli dell’ex allenatore Cosmi e gli adriatici, da sempre rivali dei cugini alla lontana marchigiani, avevano l’opportunità in un sol colpo di brindare alla salvezza e spingere il Picchio verso il baratro. Per centrare questo doppio obiettivo l’Ascoli andava battuto. E proprio una vittoria era quanto chiedeva a gran voce il pubblico».

Eh sì, perché il clima oggi in Abruzzo sarà proprio questo: un’intera città (sportiva) che pretende, dalla squadra che porta il suo nome, una partita epica. D’altronde vincere è sempre bello ma farlo vedendo capitolare un avversario con cui non è mai corso buon sangue lo è di più. I buoni rapporti, tuttavia, ci sono tra le società. L’Ascoli a gennaio ha preso dal Pescara Kanoutè e Ganz, pagando il figlio d’arte fior di milioni e togliendo a Sebastiani le castagne dal fuoco per un acquisto (il suo dalla Juve) tanto oneroso quanto sbagliato. Il problema è che, così come non giocava mai in Abruzzo, Ganz non ha trovato un briciolo di spazio nemmeno nelle Marche. Ma questa è un’altra storia.

Un pareggio, il risultato meno quotato (e quindi più probabile) dai bookmakers sarebbe sufficiente ai biancoazzurri per festeggiare la salvezza. Al Picchio, Ganz incluso, il compito di smentire i pronostici e dimostrare di voler conquistare con tutte le forze la permanenza in questa categoria. I tifosi, presenti massa (1.524 i tagliandi venduti) ci credono.