Ascoli, 11 aprile 2018 - Torna l’Aperistreet della Franceschiello Eventi. L’appuntamento con il format di successo nato da un’idea di Francesco Marcellini è per il 2 giugno, nel giorno della Festa della Repubblica, dalle 21, in piazza del Popolo. Oramai tappa fissa in città da due anni, l’aperitivo cenato nei grandi spazi all’aperto più famoso d’Abruzzo (ed ora anche delle Marche) è sbarcato per la prima volta ad Ascoli, su intuizione dell’ex assessore agli eventi, Michela Fortuna, nel 2016. Quindi, è stato riproposto dall’amministrazione comunale nel maggio dello scorso anno e, il 2 giugno, tornerà ad accendere per una notte il cuore delle ‘cento torri’.

Il patron Marcellini, che all’inizio ha dovuto faticare e non poco a fare accettare la sua presenza soprattutto dai commercianti del food, è già in contatto con le associazione di categoria e con l’associazione di commercianti ‘Wap’. ‘Mi sto muovendo – dice Francesco Marcellini – per coinvolgere gli operatori, che sono contentissimi di questa terza edizione dell’Aperistreet. Mi hanno detto che è la manifestazione con la quale hanno incassato di più negli ultimi anni. Si svolgerà sempre in piazza del Popolo, il format è lo stesso, ma con alcune novità’.

Come nelle due passate edizioni ascolane, entrambe archiviate con un enorme successo in termini di presenze e con molte persone che hanno raggiunto Ascoli anche da fuori regione, il salotto cittadino viene allestito dalla Franceschiello Eventi con circa 700 posti a sedere. In più ci sono quelli che vengono messi a disposizione dai bar. Per un totale di più un migliaio di coperti.

L’Aperistreet inizia alle 21 con un sottofondo di musica d’ascolto, dopodiché, dalle 23.30 in poi, spazio al dj set con musica anni ‘70, ‘80 e ‘90. Non mancheranno special guest, e la serata si concluderà intorno alle 3. Maggiori dettagli sulle modalità di prenotazione dei tavoli saranno fornite dall’ organizzazione nelle prossime settimane.