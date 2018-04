3 min





Ascoli, 9 aprile 2018 - Giunge alle battute finali la rassegne di commedie Ascolinscena che si è tenuta al PalaFolli dallo scorso novembre. Sabato alle 21 andrà in scena la serata delle premiazioni.

Il concorso, giunto all’XI edizione, è dedicato alle compagnie amatoriali di tutta Italia. Le sei compagnie che hanno partecipato hanno presentato lavori molto differenti tra di loro, appassionando e divertendo il pubblico in sala. In primis i 100 abbonati che ogni sera hanno votato per l’assegnazione del Premio Gradimento del Pubblico.

Verranno assegnati i premi per le varie categorie, il tutto decretato da una giuria che ha assistito agli spettacoli:



Miglior Attore Protagonista

Miglior Attrice Protagonista

Miglior Attore Non Protagonista

Migliror Attrice Non Protagonista

Miglior Allestimento (scenografia e costumi)

Miglior Spettacolo (Premio alla Regia).



Le compagnie che partecipano all’assegnazione dei premi sono:

La Bottega dei RebArdò (Roma) con lo spettacolo “Ben Hur”

Colpi di Scena (Gravina in Puglia) con “L’uomo che incontrò se stesso”

Compagnia Atriana (Atri) con “Tu che li trunche, ie che la paie, foche fi…foche facce”

Compagnia Aes Dana (Falconara Marittima) con “Lo spirito del Tiranno”

Compagnia dei Teatranti (Bisceglie) con “Rumors”

Compagnia La Moscheta (Verona) con “Alcazar – Il rifugio”.



Dopo la consegna dei Premi, la serata continuerà con un divertentissimo spettacolo di Angelo Carestia. Comico, cantante, imitatore, presentatore, Carestia è diventato negli ultimi anni un comico eclettico passando con facilità dall’imitazione alle barzellette, dalle canzoni a gag spassose. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, da qualche anno è conduttore per tv e radio locali, oltre ad essere presentatore affidabile e divertente per molte manifestazioni e festival. Al PalaFolli porterà tutto il suo repertorio di macchiette e caricature, parodie e brani musicali.



La rassegna nasce nel 2007 da un’idea delle compagnie amatoriali Castoretto Libero, Donattori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli. L’edizione XI di Ascolinscena è sostenuta dalla Fita Gatt Marche - Federazione Italiana di Teatro Amatoriale, da Fainplast Compounds srl, dal Gruppo Gabrilelli SpA e dalla Cantina San Filippo di Offida che offre la degustazione di vino al termine di ogni spettacolo.

Ingresso 10 euro. Info www.palafolli.it oppure 0736-35 22 11.





