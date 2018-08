Castel di Lama - 4 agosto 2018 - Grandi novità per l'asilo nido ‘Facciamo Centro’, gestito dal consorzio di cooperative ‘Il Picchio’ e pronto ad ospitare bambini con età compresa tra 6 mesi e 3 anni. «Da settembre – spiega la coordinatrice Annalisa Firmani – offriremo servizi nuovi e sempre più a misura di bambino. Ci saranno sezioni più piccole, con una educatrice ogni 6 bambini, per assicurare una cura dei nostri piccoli ospiti sempre più personalizzata. Inoltre, forti degli studi che confermano l’importanza del bilinguismo precoce, nell'anno scolastico 2018/2019 inauguriamo la sezione bilingue (6 posti) con educatrice madrelingua inglese. Non mancherà poi la sezione Montessori con educatrice specializzata e le sezioni tradizionali per divezzi e semidivezzi, con insegnanti specializzate in motricità ed esperte in counseling».

Nuovi i servizi e nuovi anche gli orari. Il nido, infatti, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 16, con la possibilità di usufruire, fino alle 19, di un servizio di ludoteca con modalità e costi da concordare, in base all'esigenza di prolungamento. Da non dimenticare, infine, che ‘Facciamo Centro’ è un servizio autorizzato e accreditato dalla Regione Marche. Ciò vuol dire che, al pari degli asili pubblici, i suoi utenti possono richiedere tutti i benefit che Stato, Regione e Comune elargiscono alle famiglie che usufruiscono dei servizi (come ad esempio i voucher nidi).



(informazioni e iscrizioni: 349/2542421; 388/4344494).





TARIFFE

7,30 – 16,00 dal lunedì al venerdì al costo di Euro 300,00 mensili

7,30 -16,00 per 2/3 giorni a settimana (giornalieri) al costo di Euro 200,00 mensili

Dalle 16,00 alle 19,00 sarà disponibile un nuovo servizio: Baby parking/ludoteca con un costo da concordare in base all'effettiva esigenza di prolungamento.