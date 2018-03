Ascoli, 22 marzo 2018 – Primavera ricco di eventi al Circolo sportivo Fondazione Carisap tra musica, cultura e tradizioni. Si inizia domani con la seconda serata del concorso musicale “The Best Singer”, trasmesso in diretta su Radio Abruzzo Marche, che darà ai partecipanti la possibilità di realizzare il sogno di incidere la loro canzone e sentirla trasmessa in radio. Venerdì sera torneranno ad esibirsi gli otto vincitori della prima serata, mentre nuovi aspiranti cantanti avranno la possibilità di accedere alla finalissima che si svolgerà ad aprile. I finalisti saranno votati dal pubblico in sala e da una giuria di esperti. Per l’occasione il Green Park propone un menù da 20 euro con cestino di patate croccanti, insalata di farro, mezze maniche alla norcina, fantasia di pizze e gelato artigianale.



La carrellata di eventi prosegue martedì con un'edizione da non perdere di “A cena con l'autore” che, in occasione della 300ma puntata di "Un mondo di libri", ospita Luigino Bruni, economista e storico del pensiero economico, accademico, saggista e giornalista italiano, che presenterà “Una casa senza idoli. Qoélet, il libro delle nude domande”. L'evento, organizzato insieme con Radio Ascoli In Blu e in collaborazione con il Consorzio Il Picchio, con “Economia di Comunione” e con il patrocinio dell’Università della pace”, sarà l'occasione non solo riflettere sulla natura del nuovo mondo e sui suoi dogmi, ma anche per interloquire con uno studioso di rara sensibilità.

Luigino Bruni, infatti, è un personaggio di rilievo nell'ambito dell'economia di comunione, un modello di business contemporaneo teso ad intendere l'economia come unione delle necessità della generazione di un utile, con l'aspirazione di mettere al centro la persona umana. L'apericena che precede la presentazione del libro si terrà alle 19.45. L'incontro sarà trasmesso, a partire dalle 21.15, in diretta su radio Ascoli In Tv. Per partecipare a questo evento è necessario prenotarsi contattando i numeri 0736.341250 o 339.49.25.860 entro lunedì. Nel corso della serata saranno estratti buoni offerti dal B&B “Il rifugio dei Marsi” e “La Rosa Scarlatta”. Il menù pensato dagli chef del Green Park per l'occasione sarà il seguente: tortino di pasta brisè alla ricotta, radicchio e noci; tagliere di affettati accompagnati da Pizza di Pasqua al formaggio; insalata di grano alle verdure di stagione; lasagnetta alla norcina; pizza De Luxe alle zucchine, bottarga, menta e pinoli; mousse al cioccolato, vini delle Cantine di Castignano.