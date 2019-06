San Benedetto del Tronto (Ascoli), 17 giugno 2019 - Cenare sospesi a 50 metri di altezza dal suolo? A San Benedetto si può. Tra dieci giorni arriva "Dinner in the sky" (video). La nuova attrazione consiste in una sala da ristorante dalla capienza di 22 coperti, che verrà tirata su da una gru. La piattaforma verrà installata nei pressi del Molo Sud ed ospiterà clienti dal 27 giugno al 14 luglio.

Il locale "aereo" effettuerà sei salite al giorno dalle 18 alle 23. Sarà dunque possibile prenotare per un aperitivo o per una suggestiva cena vista mare. L'iniziativa è stata esportata in 45 paesi di tutto il mondo. In Riviera è stata resa possibile grazie all'investimento di Erminio e Carlo Giudici, dell'Antico Caffè Soriano.