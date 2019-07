San Benedetto del Tronto (Ascoli), 1 luglio 2019 – Approderà Gino Paoli domani sera (ore 21,30) in piazza, affiancato da jazzisti di fama internazionale. Si tratta della seconda edizione della rassegna “Nel cuore, nell’anima” proposta in piazza Piacentini da Comune e Amat con il contributo di Mibac e Regione Marche, in collaborazione con l’Istituto Musicale Vivaldi e con il contributo di BiM Tronto.



Sul palco Gino Paoli & Tri(O)Kàlà. Il cantautore friulano sarà affiancato per questo da jazzisti di fama internazionale, Rita Marcotulli al pianoforte, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Alfredo Golino alla batteria, Gino Paoli ha attraversato un cinquantennio di musica italiana e le sue canzoni consegnano ancora oggi preziose parole che raggiungono adulti, bambini e giovani in una catena perpetua.



Pioniere negli anni ’60 della “scuola genovese” Gino Paoli conserva quello spirito di sperimentazione che lo ha sempre accompagnato e in questo suo progetto live è affiancato da un trio jazz la cui classe supera il semplice ruolo di accompagnamento. Il pubblico potrà apprezzare i suoi grandi classici ma con un’interpretazione nuova e affascinante.



Prossimo appuntamento della rassegna sarà l’11 luglio, con “Pensieri e parole. Omaggio a Lucio Battisti”: sul palco di Piazza Piacentini Peppe Servillo con il contrabbasso di Furio Di Castri, la tromba raffinata di Fabrizio Bosso, i sax di Javier Girotto, il pianoforte di Rita Marcotulli e la batteria di Mattia Barbieri che reinterpretano l'autore più intimo, lirico e personale della canzone italiana.



Chiusura del cartellone il 21 luglio con Claudia Gerini & Solis String Quartet. Con “Qualche estate fa” renderanno omaggio a “vita, poesia e musica di Franco Califano” facendo di alcune canzoni molto amate il punto di partenza per raccontare una vita avventurosa, non sempre fortunata, e vissuta con sfrontatezza.



Ingresso: biglietti di posto unico: 25 euro (Paoli canta Paoli) e 15 euro (Pensieri e parole, Qualche estate fa), in vendita alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 numero telefonico: 0735/588246) aperta oggi pomeriggio dalle 18 alle 20 e alla biglietteria in piazza Piacentini domani sera prima dello spettacolo e precisamente dalle 19. Prevendite anche sul sito internet www.vivaticket.it e al Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.

Informazioni: 071/2072439 oppure sul sito web www.amatmarche.net.