San Benedetto del Tronto, 23 novembre 2019 - A scuola di cucina d’autore. Il 27 novembre, nei locali di Accademia chefs (Palariviera, via Aldo Moro 3 a San Benedetto del Tronto) dalle ore 14 alle ore 18, si terrà l’evento “Masterclass con Igles Corelli”. Si tratta di un pomeriggio di alta formazione professionale nato sotto l’egida di Orlandi Passion-per il ciclo di iniziative “Un mare di vita in un caffè e nel cibo”, in collaborazione con il Pastificio Latini e la Scuola di Alta Cucina Accademia Chefs.



Studenti dell’Accademia e professionisti del mondo della ristorazione incontreranno lo chef pluristellato Igles Corelli, che terrà una lectio magistralis sul concetto di cucina circolare, presentando due ricette pensate in esclusiva per l’occasione. Un ulteriore contributo al pomeriggio sarà offerto dagli interventi di Carlo Latini (fondatore del Pastificio Latini) e Mauro Cipolla (Fondatore di Orlandi Passion-Happy life style) che approfondiranno tematiche relative al rispetto della materia prima nella produzione artigianale di alta qualità.



A seguito della Masterclass, alla quale sarà possibile partecipare gratis, l’incontro con la cucina di Igles Corelli proseguirà a Grottammare al ristorante Attico sul Mare di Simone Marconi, con una “Cena Sotto le Stelle” condotta a quattro mani da Corelli e Tommaso Melzi (chef resident del ristorante Attico sul Mare). Per informazioni e prenotazioni “Masterclass con Igles Corelli”: 329 62 91 069 (Segreteria Didattica Accademia Chefs); oppure Accademia Chefs, scuola di cucina accreditata dalla Regione Marche: 329 62 91 069 (accademiachefs@gmail.com).