Offida (Ascoli), 20 luglio 2018 - “Orgogliosi di partire da Offida, da piazza del Popolo, una delle piazze più belle delle Marche e d’Italia”. Con queste parole i ragazzi della Rua hanno presentato lo special event del loro nuovo tour che si terrà nella città del sorriso. Il concerto, a ingresso gratuito, è per il 29 luglio. Sul palco al fianco della band salirà anche Federica Carta. La cantante eseguirà con il gruppo alcuni brani.

Alla presentazione del concerto c’erano William D’Angelo, Davide Fioravanti, Nacor Fischetti, Alessandro Mariani, e Matteo Grandoni. Assente Daniele Incicco, impegnato a Milano. “Di solito nessuno è profeta in Patria – commenta all’unisono, la giovane band – per noi non è così. Siamo davvero orgogliosi del seguito che abbiamo nel nostro territorio”.

L’assessore al Turismo, Piero Antimiani, ha descritto La Rua come un’eccellenza del territorio: “Luglio è un mese caldo e dinamico per le attività di Offida e quest’anno lo chiuderemo con un evento speciale”.

La band, per questo tour, promette un nuovo live, il più energico di sempre, con tanti nuovi brani curati assieme a Elisa, che già ai tempi del programma Amici, aveva creduto nel gruppo ascolano.

“Abbiamo promosso l’evento – commenta il sindaco, Valerio Lucciarini - cercando una connotazione molto offidana, di comunità. Questo è il primo concerto in cui non abbiamo coinvolto le agenzie e che sarà gratuito. Volevamo chiudere i 10 anni di amministrazione di una città cresciuta molto culturale e turisticamente. Matteo Grandoni si è formato al Sieber, ed è proprio a Offida che ha fatto il suo percorso artistico musicale. Tutta la forza di promozione del territorio dipende dalla peculiarità delle nostre tradizione e delle nostre caratteristiche. La Rua rappresenta questo”.