Ascoli, 12 ottobre 2019 - La Mille Miglia torna sotto le Cento torri: dopo il passaggio nel 2014, ecco che per la 38ª edizione della rievocazione storica della corsa le auto torneranno in città. Appuntamento è per il 14 maggio del prossimo anno: la partenza sarà da Brescia il giorno prima e vedrà ai nastri di partenza 400 vetture.

Nella prima giornata le auto storiche attraverseranno i Comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, per poi transitare da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna e concludere la prima parte del tragitto a Cervia - Milano Marittima. Il giorno dopo, il 14 maggio, partenza da Cesenatico con passaggio a Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e finalmente Ascoli, da cui poi si entrerà nelle zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016 e arrivare così ad Amatrice. Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma dove concluderanno la seconda tappa sulla passerella di via Veneto.

«L’edizione della 1000 Miglia 2020 – ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, Presidente di 1000 Miglia Srl – sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara. Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa cosi` da garantire maggiore sicurezza, esclusività e aumento della qualità dei servizi offerti ai partecipanti. Abbiamo deciso di accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano completato, entro la data di chiusura delle iscrizioni, l’iscrizione al ‘Registro 1000 Miglia’ nato con l’intento di censire, classificare e certificare le vetture protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia disputate dal 1927 al 1957».