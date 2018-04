San Benedetto (Ascoli), 10 aprile 2018 – Arriva al teatro Concordia Il Quartetto delle Marche. Sul palco David Taglioni (violino I), violino I), Giuditta Longo (violino II), Aurelio Venanzi (viola) e Andrea Agostinelli (violoncello). L’appuntamento, con il secondo appuntamento proposto da “Un posto nell'acqua”, cartellone di musica da camera e contemporanea organizzato dall’associazione musicale Appassionata con il contributo del Comune, è per giovedì alle 21.

Il Quartetto delle Marche, è nato nel 2009 dalla passione che i suoi componenti hanno sempre nutrito per il quartetto d’archi, formazione considerata la regina della musica da camera. I quattro musicisti vantano una intensa attività concertistica in varie formazioni e hanno sempre affiancato alla musica da camera collaborazioni con orchestre come l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, l’Orchestra del Petruzzelli di Bari, l’Orchestra da Camera di Mantova, i Solisti di Pavia, i Solisti Aquilani, l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, l’Orchestra Internazionale d’Italia, l’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro , l’Orchestra Verdi di Milano, l’Orchestra da Camera di Bologna dove spesso hanno ricoperto il ruolo di prime parti. Il Quartetto affronta il vasto repertorio con umiltà e devozione, arricchendo le esecuzioni con idee nuove frutto di una ricerca musicale costante e appassionata. L’intento è contribuire alla più ampia diffusione della musica quartettistica nello spirito della condivisione e del coinvolgimento emotivo.

Il concerto di giovedì prevede un programma particolarmente ricco: il Quartetto delle Marche aprirà con brani del repertorio cameristico classico come l'Aria dalla Suite in re BWV 1068 di Johann Sebastian Bach, il Canone in re maggiore di Johann Pachelbel e il Quartetto in sol maggiore K525 “Eine Kleine Nachtmusik” di Wolfgang AmadeusMozart; seguiranno pezzi contemporanei come il Tema d'amore di Ennio Morricone dal film Nuovo Cinema Paradiso; le immortali Michelle, Eleanor Rigby, Here, Thereand Everywhere e Yesterday di John Lennon e Paul McCartney, per arrivare al tango di Astor Piazzolla con Adiós nonino, Oblivion e La muerte del Ángel, quindi Por una cabeza di Carlos Gardel e Danny boy una ballata popolare della tradizione folclorica irlandese.

"Un posto nell'acqua" è realizzato in collaborazione con la Regione Marche, il Consorzio Marche Spettacolo e Marcheconcerti. L'ideazione artistica è di Andrea Trettaccone.

Biglietti da 10 a 15 euro disponibili alla biglietteria del Teatro Concordia aperta dalle 17.30 alle 19.30 oggi e domani, il giorno dello spettacolo dalle 17.30 alle 21. Online su vivaticket. Riduzioni per abbonati Amat, soci Appassionata e under25. Per info www.appassionataonline.it e www.comunesbt.it (Tel. 0735/794588-794460). Biglietteria del Teatro: Tel.0735-588246.