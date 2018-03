Ascoli, 27 marzo 2018 – Eco-passeggiata a Pasquetta. La proposta, per trascorrere lunedì una giornata a contatto con la natura, parte dall’associazione di guide turistiche abilitate di Ascoli “Marche V Regio”in collaborazione con il Comune. Si tratta dell’ottavo appuntamento con le Eco-passeggiate, le escursioni negli immediati dintorni di Ascoli con degustazioni di prodotti tipici del territorio. Questa volta le destinazioni saranno Paggese, Castel di Luco e Valledacqua, nel Comune di Acquasanta Terme.

L’appuntamento è al parcheggio dello stadio Del Duca alle 8.45 per raggiungere in auto il borgo di Paggese: si visiteranno la chiesa di San Lorenzo e la Loggia del Parlamento per poi passeggiare nel cuore di Paggese ammirando le case signorili in travertino costruite nel Cinquecento, vestigia di un glorioso passato con portali ricchi di iscrizioni, motti, simboli che sono valsi a Paggese l’appellativo di borgo dalle “pietre parlanti”.

Da Paggese, attraverso un sentiero, si arriverà a Castel di Luco, superba fortezza circolare costruita su uno sperone di travertino per scoprirne la storia e le leggende passeggiando nel borgo ai piedi del castello. Per concludere, la degustazione di prodotti tipici si svolgerà all’abbazia benedettina diValledacqua, immersi nel verde e nella secolare storia del monastero e della sua chiesa ornata da affreschi.

La passeggiata avrà una durata massima di 2 ore. La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire entro sabato. Contributo spese 15 euro (bambini fino a 12 anni 6 euro). Info e prenotazioni 347/6590764 scopriascoli@gmail.com.