Monteprandone (Ascoli), 28 agosto 2018 - Ultimi due appuntamenti con Piceno d’Autore. A chiudere l’edizione 2018 del festival letterario saranno Massimo Cacciari e Umberto Galimberti. Domani, il filosofo, politico e docente, ex sindaco di Venezia Cacciari terrà una prolusione sul tema conduttore del festival: “Scienza e coscienza. L’uomo alla ricerca del vero”. L’incontro sarà coordinato dall’avvocato Silvio Venieri. Galimberti sarà l’ospite di dopodomani. Il sociologo, psicoanalista, giornalista e filosofo presenterà il suo ultimo libro "La parola ai giovani. Dialogo con la generazione del nichilismo attivo". Dialogherà con l’autore la scrittrice e conduttrice Cinzia Tani.



Gli appuntamenti, a ingresso libero, avranno inizio alle 21:30, in piazza dell’Aquila, nel centro storico di Monteprandone e saranno introdotti da momenti musicali curati dall’associazione “Nuovo Laboratorio Ensemble”. Saranno inoltre attivi bus navetta gratuiti. Uno da San Benedetto: partenza alle 20:30 davanti al liceo scientifico "Benedetto Rosetti", viale De Gasperi n. 141 con fermata intermedia alle 20:45 in piazza Sacra Famiglia, quartiere Ragnola, a Porto d'Ascoli. Il secondo effettuerà corse continue a partire dalle 20:15 dal parcheggio del Santuario di San Giacomo della Marca al centro storico di Monteprandone.



