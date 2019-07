Ascoli Piceno, 19 luglio 2019 - Sono otto, in tutto, i concerti di ‘RisorgiMarche 2019’. Di scena da Fabriano ad Arquata. Due quelli a sorpresa, per i quali i protagonisti vengono annunciati solo poche ore prima. E’ accaduto per quello del 15 luglio scorso a Dosso Vallonica, nel Maceratese, che ha visto la partecipazione di Stefano Bollani e Hamilton De Holanda. Mentre sul secondo, quello in programma il prossimo 2 agosto a Spelonga di Arquata, vige ancora il più stretto riserbo. Tant’è vero che anche il sindaco Aleandro Petrucci confessa di non sapere chi sarà il cantante scelto per esibirsi nella sua terra. Di indiscrezioni, però, ce ne sono già, e sembrerebbe che la scelta potrebbe ricadere niente poco di meno che su Luciano Ligabue, se non addirittura sulla Nannini.

«Non hanno fatto nomi – dice Petrucci –, ma da quello che sappiamo noi potrebbe essere una cantante di grande spessore, tipo come lo è la Nannini. Ma sinceramente non lo sappiamo ancora. L’unica cosa certa è che ci hanno assicurato che si tratterà di un’artista in grado di richiamare anche seimila persone. Neri Marcorè – continua il sindaco di Arquata – ci tiene molto a noi, è venuto a trovare la nostra gente anche sotto le tende. Nelle passate edizioni RisorgiMarche è stato aperto proprio qui, ma quest’anno avendo deciso di abbinarlo con la festa di Spelonga è slittato in avanti».

Insomma, se davvero arriverà ad Arquata, per la penultima tappa di ‘RisorgiMarche’, uno tra i due artisti i cui nomi sono trapelati, il 2 agosto il borgo dell’entroterra marchigiano potrà contare sicuramente su un grande afflusso di persone. Non dimentichiamo, infatti, che lo scopo di questo evento nato da un’intuizione di Neri Marcorè per la rinascita delle comunità colpite dal sisma, è proprio questo. Fino ad ora il programma ha visto i concerti di: Nek, l’11 luglio, a Poggio San Romualdo, Stefano Bollani e Hamilton De Holanda, il 15 luglio, a Dosso Vallonica, e Tosca, ieri, a Piani Di Monte Torroncello. I prossimi ci saranno: domenica, Pacifico e Neri Marcorè, a Monte Fraitunno, il 28 luglio, Edoardo Bennato, a Piani di Monte Gemmo, il 30 luglio, Marco Mengoni, in località Fontanelle tra Amandola, Bolognola e Sarnano, il 2 agosto, concerto a sorpresa a Spelonga di Arquata, e, il 7 agosto, Vinicio Capossela, a Macereto.

Un grande tour della solidarietà che si protrarrà, dunque, fino ad agosto. Anche se, tra chi ritiene ‘RisorgiMarche’ una grande intuizione per far tornare a vivere i luoghi colpiti dal sisma, c’è chi invece pensa che per riuscire in questa grande impresa ci vorrebbe ben altro. E’ il caso di un uomo di grande cultura come lo storico e critico d’arte, oltreché direttore dei musei ascolani, Stefano Papetti. «Non è – dice – che per far risorgere le Marche basta andare a suonare in mezzo ai monti».