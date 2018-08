Ascoli, 29 agosto 2018 - “Salute in cammino Ascoli”, il progetto prosegue anche a settembre. Tre gli appuntamenti in programma: il 3, il 10 e il 17. La finalità dell’iniziativa è quella di promuovere il movimento e l’attività fisica abbinandole a percorsi di conoscenza della città e dei suoi personaggi celebri. I tre appuntamenti fissati per il mese di settembre riguarderanno “I luoghi della ceramica” (3 settembre), “Camminata per Niccolò IV – Primo e unico papa ascolano di cui si conosceranno i luoghi a lui legati” (10 settembre) e “Tour dei personaggi di Ascoli” (17 settembre).

La partecipazione è gratuita e per aderire alla manifestazione partecipare basta presentarsi in piazza Arringo qualche minuto prima delle 21 (quando ci sarà il via).

La manifestazione, realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche e patrocinata dall’amministrazione comunale, nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età”, si avvale ora anche del sostegno della Fondazione Cassa di risparmio. Per ulteriori informazioni sul progetto, che è a partecipazione gratuita, si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, il gruppo facebook “Salute in cammino Ascoli”, la pagina facebook “Salute in cammino” oppure contattare il numero 3442229927.