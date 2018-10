San Benedetto (Ascoli), 3 ottobre 2018 – Al via la vendita degli abbonamenti per la nuova stagione teatrale al Concordia. Sarà possibile acquistarli da sabato alla biglietteria del teatro (largo Mazzini 1, orario 10-12 e 17,30-19,30, tel. 0735/588246) fino al 13 ottobre con la prelazione sulla conferma del posto per gli abbonati alla scorsa stagione, compresi mini-abbonamenti per la seconda replica. Da lunedì 15 a domenica 21 ottobre saranno invece in vendita i nuovi abbonamenti e mini-abbonamenti per la seconda giornata dei tre titoli in replica (il numero massimo degli abbonamenti in vendita in totale è 250 per i 7 spettacoli e 150 mini-abbonamenti). L’abbonamento a sette titoli di prosa è in vendita a 110 euro per la platea, 80 euro per la galleria e 50 euro per lo speciale giovani fino a 25 anni (riservato ai giovani fino a 25 anni e ai soci Touring Club, valido in platea, dalla fila O alla fila Q, e in galleria); quello a tre titoli (mini-abbonamento) per la seconda delle serate in doppia replica a 50 euro per la platea, 30 euro per la galleria e 20 euro per lo speciale giovani fino a 25 anni. La prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli inizierà martedì 6 novembre.



E’ ricco il cartellone della nuova stagione teatrale al Concordia. Il sipario si aprirà giovedì 8 novembre (con replica venerdì 9). Il primo titolo in scena è «Bukurosh, mio nipote» di Gianni Clementi con Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi per la regia di Claudio Bocaccini. Séguito del precedente successo «I suoceri albanesi», la commedia è una divertita riflessione su pregiudizi e piccolezze della nostra società. Venerdì 7 dicembre salirà sul palco Rocco Papaleo, protagonista e autore di «Coast to coast»,spettacolo accompagnato da un quartetto di musicisti che riassume un «viaggio di 25 anni – scrive Papaleo – nell’esperienza del teatro canzone, che ha formato in me la convinzione che la strada della vita vera è la mia risorsa principale, lo spostamento la mia cifra esistenziale, il dinamismo la mia salvezza». «Il fu Mattia Pascal» con Daniele Pecci va in scena per la regia di Guglielmo Ferro giovedì 20 e lunedì 21 dicembre. Il primo appuntamento del nuovo anno, martedì 8 gennaio è con Tosca D’Aquino, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo protagoniste della commedia «Belle ripiene. Una gustosa commedia dimagrante» di Giulia Ricciardi, scritta con Massimo Romeo Piparo che ne firma anche la regia. Mercoledì 6 e giovedì 7 febbraio la compagnia di teatro popolare Stivalaccio Teatro, fra le più interessanti della generazione dei trentenni, propone «Romeo e Giulietta. L'amore è saltimbanco», soggetto originale di Marco Zoppello interpretato dallo stesso Zoppello con Anna De Franceschi e Michele Mori.



Giovedì 7 marzo Michele Placido e Anna Bonaiuto sono protagonisti di «Piccoli crimini coniugali» di Eric Emmanuel Schmitt. Grande successo delle passate stagioni teatrali la commedia, sottile gioco al massacro ‘a due voci’, adattato e diretto da Placido, è un dinamico confronto tra i protagonisti che, destabilizzando un tranquillo menage familiare, si rivela in un momento necessario e vitale alla vita di coppia.

La stagione si chiude con la danza venerdì 12 aprile e in scena va lo spettacolo «De rerum natura», concept e coreografie del giovanissimo talento Nicola Galli prodotto da Tir Danza – Stereopsis con il Nuovo Balletto di Toscana e in collaborazione con Civitanova Danza Festival 2017, dove ha debuttato, e Amat. Tutti gli spettacoli iniziano alle 20.45.

Quattro gli spettacoli per la Domenica in famiglia, iniziativa dedicata ai più piccoli. Avvio domenica 25 novembre con ATG Teatro Pirata in «Un babbo a natale». A seguire domenica 20 gennaio ci sarà il Teatro delle Briciole con «Gretel e Hänsel» dalla fiaba dei fratelli Grimm, il 17 febbraio la compagnia Tanti Cosi Progetti «Zuppa di sasso» e domenica 17 marzo Principio Attivo Teatro chiuderà con il pluripremiato spettacolo «La bicicletta rossa». Gli spettacoli iniziano alle 17. Per gli allievi delle scuole dell’obbligo, infine, il cartellone propone la consueta Rassegna scolastica di matinée che prenderà il via dal 15 novembre.

Informazioni Biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246; Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794588 e 0735/794460, www.comunesbt.it; AMAT ad Ancona, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net; Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.