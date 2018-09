Ascoli, 11 settembre 2018 – Al via le lezioni di zumba gratuite. Si parte il 18 settembre. L’iniziativa, che rientra nell’ambito del progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno”, prevede incontri tutti i martedì e giovedì dalle 21 presso la scuola media “D’Azeglio” sul lungo Castellano. Le lezioni saranno tenute dall’istruttrice Sara Sirocchi.

Gli appuntamenti sono in programma fino all’11 ottobre. L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Sociale DLM, viene realizzata grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia Onlus, dalla Fondazione Carisap e dalla Commissione regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche (che ha concesso il patrocinio), col supporto tecnico dell’ASD Agor Art. Per informazioni è possibile contattare l’istruttrice al numero 3335277426 oppure scrivendo una mail all’indirizzo sarenza.sirocchi@libero.it.