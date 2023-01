Ascoli, il programma della Giornata della Memoria

Giornata della Memoria

Ascoli Piceno, 25 gennaio 2023 – Proseguono le iniziative per la Giornata della Memoria del 27 gennaio, organizzate dall'Amministrazione comunale e dall'associazione culturale "Il portico di Padre Brown-Associazione", in collaborazione con la Diocesi, la Prefettura e la Provincia. Per ricordare e commemorare le vittime dell'Olocausto domani, giovedì 26 gennaio, sono previsti diversi appuntamenti.

Al mattino, alle ore 10 alla sala dei Savi del Palazzo dei Capitani, si terrà la lettura pubblica del libro "La sola colpa di essere nati" di Liliana Segre, superstite dell'Olocausto e senatrice a vita, e Gherardo Colombo, ex magistrato, giurista e scrittore: saranno presenti studenti, docenti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Sempre alla sala dei Savi, alle ore 18.30, la scuola di danza "Life for dance" eseguirà un omaggio in musica e danza a conclusione della lettura del libro. In serata, alle ore 21 al Nuovo Cineteatro Piceno, sarà proiettato il film "Jojo Rabbit", di Taika Waititi, vincitore di un Oscar nel 2020.

Per conoscere tutte le iniziative previste per la Giornata della Memoria è possibile consultare il sito istituzionale www.comune.ap.it