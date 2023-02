Bove Finto Offida 2023 data e orario, venerdì torna la tradizione

Il Bove Finto a Offida

Offida, 14 febbraio 2023 – Tutto è pronto per giovedì grasso quando verranno consegnate le chiavi della città alle congreghe e quindi ad Offida ci sarà il sovvertimento delle consuete regole. Si assisterà ad un mondo scombinato euforico e confuso.

C’è grande attesa per il grande ritorno del Bove Finto, l’appuntamento che maggiormente rappresenta il Carnevale storico di Offida e che si tiene il venerdì. Dopo due anni di stop, a cui i cittadini non hanno saputo resistere, nonostante i divieti, un bove finto uscì lo stesso e percorse piazza del Popolo, venerdì si tornerà a festeggiare in piena regola.

Una tradizione che infiamma la cittadina, un’esperienza strabiliante. Per venerdì piazza del Popolo si tingerà di rosso e di bianco. I costumi della tradizione lu guazzarò e la mntura coloreranno la piazza principale e le vie di Offida. Uno spettacolo che ogni anni regala grandi emozioni, in cui storia, tradizioni, folklore e goliardia si intrecciano per dar vita ad uno spettacolo davvero unico.

‘Lu Bov Fint’ consiste in una farsesca caccia ad un bue oggi finto, ieri vero. Si tratta di una manifestazione che, nonostante l’incalzare dei tempi moderni, conserva integro il proprio fascino, la propria identità, con una sana impronta di creatività popolare. E’ sorprendente constatare il senso di attaccamento che gli offidani mostrano per la manifestazione. Il Bove Finto può essere considerata una rievocazione delle antiche corride introdotte dagli Spagnoli durante la loro dominazione. Ogni venerdì grasso il Bove Finto esce e cominciano le corse, grida, fischia, l’allegria si spande, inonda la cittadina, piccoli, grandi, anziani, tutti dietro il bove, regalando uno spettacolo unico.

Il bue è caratterizzato da una sagoma, costituita da un’intelaiatura di legno e rivestita da un telo bianco con strisce rosse dove sotto si celano le persone.

La manifestazione come da tradizione inizia nel primo pomeriggio, partendo dal quartiere Cappuccini, poi il corteo gioioso che lo segue si spinge fino ad arrivare in Piazza del Popolo dove si celebra la festa, annaffiata anche da una quantità di vino rosso.

Lungo il percorso sono numerosi i punti di ristoro dove è possibile mangiare e bere. Un’autentica festa del popolo, dove le corse, le grida, l’allegria la fanno da padrone. A sera, la festa lascia spazio a toni più mesti, il bove viene ‘mattato’ davanti al loggiato del palazzo comunale, al suono dell’inno ufficiale del Carnevale storico di Offida ‘Addio Ninetta Addio’ e viene portato in spalla per la città.