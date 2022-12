Capodanno Ascoli 2023, la città punta sui giovani: "Sarà una notte speciale da ballare"

Capodanno 2020 in Piazza del Popolo Ascoli Piceno

Ascoli, 28 dicembre 2022 . Sarà un capodanno in Piazza del Popolo tutto dedicato ai giovani con musica dance e un grande karaoke. Una serata che coinvolgerà i ragazzi fino a tarda notte e che sicuramente richiamerà giovani anche da fuori provincia. A coordinare tutto il programma dell’ultimo dell’anno sarà Dj Asco che ha accettato l’incarico che l’amministrazione comunale ha voluto assegnargli dopo il successo dell’evento Simphony of Caos che ha visto protagonista proprio il dj ascolano questa estate.

"Assieme al sindaco Marco Fioravanti – ha dichiarato l’assessore agli eventi Monia Vallesi – abbiamo deciso di puntare su un evento dedicato ai ragazzi per regalare finalmente una serata nel segno del divertimento e della serenità. La pandemia purtroppo ci ha bloccati sia nel 2020 che nel 2021 e crediamo sia davvero l’ora di regalare una bella nottata di musica da discoteca ai più giovani. Il programma stilato da Dj Asco prevede la presenza anche dei Dj Marvin e Andrea Prezioso che naturalmente si rivolgeranno ad un pubblico di età superiore ma che somo comunque garanzia di grande coinvolgimento e divertimento. Il mega-karaoke prima di brindare al 2023, invece, sarà coordinato da due ragazzi ascolani Roberto Mancini e Totorima, con special guest Nicola Fasano. Infine ci sarà una sorpresa che annunceremo solo poche ore prima dello scoccare della mezzanotte. Insomma tanti giovani ascolani sul palco compresi le presentatrici Iole Mazzone, Melissa Massetti e Giorgia Fiori. Una scelta condivisa con Dj Asco perché crediamo che la città di Ascoli offra tanti talenti in questo senso ed è giusto promuoverli, farli conoscere e soprattutto farli lavorare. Nei prossimi giorni ci sarà la conferenza stampa di presentazione del Capodanno in Piazza del Popolo ma intanto sono veramente felice – ha concluso la Vallesi – come assessore comunale, ma anche come mamma perché quest’anno offriremo ai ragazzi ascolani una serata unica e spero anche indimenticabile senza doversi allontanare troppo dalle proprie abitazioni".

Detto che l’’organizzazione dell’evento in piazza del Popolo è affidata al Dj Asco occorre ricordare che ad affiancare Alessandro Xiueref in arte ‘Asco’ ci saranno i ragazzi dell’associazione ‘Apply’. Ricco l’elenco degli ospiti che quella sera saliranno sul palco del salotto cittadino: ci saranno Prezioso & Marvin, artisti che hanno fatto la storia della Italo dance negli anni 2000 conosciuti per le loro hit degli anni ‘90inizi duemila, in testa alle classifiche europee e più volte protagonisti del Festivalbar, e Nicola Fasano, il dj produttore italiano noto per il suo brano ‘75 Brazil Street’. Sul palco ci sarà anche il presentatore Giuseppe Lusso. Insomma, tanti giovani per una festa che si prevede ne possa richiamare nel capoluogo Piceno molti altri da fuori. L’intenzione, insomma, è ridare slancio all’economia del territorio Piceno tanto penalizzato prima dal sisma e poi dal Covid-19. L’evento sarà caratterizzato da tanti effetti speciali unici, con ospiti illustri di grande richiamo, sia per gli ascolani, sia per i giovani di tutta Italia, per una notte indimenticabile aspettando l’arrivo del nuovo anno.