Carnevale Ascoli, dalle macchiette, al Bove e i Vlurd: è ormai conto alla rovescia. Il pogramma

Carnevale ad Ascoli Piceno

Ascoli Piceno, 4 febbraio 2023 – Meno di quindici giorni al Carnevale storico del Piceno, ovvero a quello che oltre ad Ascoli vedrà protagoniste Offida, Castignano e Pozza e Umito. Quattro Carnevali assolutamente da non perdere perché ciascuno diverso dall’altro e ciascuno unico nel suo genere. Nel capoluogo Piceno il programma della settimana carnascialesca, dal 16 al 21 febbraio, si aprirà, la mattina del giovedì grasso, in piazza del Popolo, con il Carnevale delle scuole. Nel pomeriggio, alle 16, sempre nel salotto cittadino, ancora un momento dedicato ai più piccoli con l’esibizione del gruppo musicale ‘Vhs, Disney Rock Band’. Quindi il sabato (18 febbraio), alle 15, a palazzo dei Capitani, è previsto un laboratorio ‘Storie di maschere e Carnevali’, alle 17, l’uscita dei primi gruppi mascherati iscritti al concorso, e alle 17.30, nel chiostro di San Francesco, la tradizionale raviolata. In serata, poi, al Circolo cittadino è in programma il veglione organizzato dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’. Ma come sempre le giornate clou saranno quelle della domenica e del martedì grasso, rispettivamente 19 e 21 febbraio, con il Carnevale in piazza, ovvero con l’uscita di tutti i gruppi mascherati e delle macchiette. Entrambe le serate si concluderanno con musica...