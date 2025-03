Carnevale show: da Offida ad Ascoli, tutti in maschera

Ascoli, 4 marzo 2025 – Tutto è pronto per il gran finale del Carnevale 2025. La giornata del Martedì Grasso concluderà la kermesse nei principali centri del Piceno, mentre a San Benedetto dopo il rinvio per maltempo della sfilata dei carri nella giornata di domenica, ci sarà un’appendice domenica 9 marzo. Ad Ascoli il Carnevale si concluderà con l’annuncio dei gruppi in nomination per la vittoria del concorso in maschera. Un annuncio che verrà fatto più tardi rispetto agli anni passati, ovvero durante l’evento musicale con i ‘Doctor Vintage’ previsto in piazza del Popolo e comunque si spera entro le 22. La decisione di procrastinare le nomination, con uno slittamento di un’ora circa, è stata motivata dall’esigenza della giuria del concorso di poter valutare con maggiore attenzione (a causa della pioggia che, finora, ha limitato le possibilità di giudizio) tutti gli iscritti alla gara. Una volta concluso il lavoro della giuria, il sindaco Marco Fioravanti annuncerà i nomi dei gruppi candidati alla vittoria finale. E con la giornata finale si concluderà anche il 36° referendum l’Asene che Vola. Domani verrà pubblicato l’ultimo tagliando che andrà ritagliato, compilato e consegnato alla Gastronomia Migliori o alla redazione del Carlino in via Vidacilio. Al vincitore o ai vincitori andrà la prestigiosa statuetta d’argento realizzata dalla Silver Gold Art di via delle Zeppelle.

Chiusura anche a Castignano, dove alle 15 è prevista la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo Borgo Garibaldi. Alle 18 ci si sposterà in Piazza Umberto I dove la musica della Banda di Castignano e dei dj intratterrà i presenti in attesa dello scoccare delle 19, quando si ripeterà il magico spettacolo che a Castignano da secoli viene gelosamente tramandato e orgogliosamente riproposto. La battaglia finale tra moccoli e poi il gran falò finale che ne deriverà, saranno l’epilogo, anche simbolico, della tradizione. Stesso programma ad Offida con musica e allegria con le Storiche Congreghe offidane, balli e divertimento. Alle19 si accenderanno li ‘Vlurd’.

A San Benedetto, come detto, la chiusura è stata posticipata a domenica prossima. Oggi i carri sfileranno accompagnati dai gruppi mascherati lungo il percorso che li vedrà attraversare via Milanesi, viale Marinai d’Italia e via Colombo, per poi riapprodare in piazza Giorgini. I temi sono ’Il treno dei desideri’, ’Alice e il Carnevale delle meraviglie’, ’L’ultimo ghiacciaio’ e ’Come se sona, se balla’. Altri due carri provengono dai paesi limitrofi. Stefano Tisi presenta le due sfilate di oggi e domenica 9 marzo, con le scuole di danza Cesar Dance Studio di Domingo Cesar, Sensual Salsa e Feel Good Show a curarne l’animazione.