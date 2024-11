Finalmente ritorna il cinema al Palariviera a San Benedetto

San Benedetto (Ascoli), 30 novembre 2024 – Il cinema al Palariviera di San Benedetto torna finalmente a vivere. Oggi, salvo colpi di scena, la struttura riapre quattro delle sue sale cinematografiche dopo un lungo periodo di chiusura. Una sorpresa solo in parte, poiché Fausto Calabresi, responsabile della Palacongressi Srl, aveva recentemente preannunciato che la riapertura sarebbe avvenuta prima di Natale. E così è stato: ieri sono apparse online le prime locandine che annunciano le proiezioni nei quattro schermi della struttura. Un evento atteso da tempo, che segna una nuova fase per il Palariviera, pronto ad accogliere nuovamente il pubblico con una programmazione diversificata.

In cartellone, infatti, ci sono titoli che spaziano dall’animazione al cinema italiano, passando per i grandi colossal. Tra i film in programmazione troviamo il tanto atteso sequel di Oceania, il film d’animazione Disney che sarà proiettato nella Sala 1 in tre orari: 16, 18:30 e 21:30. Gli amanti dell’azione e dei kolossal troveranno invece pane per i loro denti con Il Gladiatore 2, il nuovo capitolo del capolavoro di Ridley Scott, previsto nella Sala 2 con le stesse fasce orarie. Il cinema italiano non è da meno, con Napoli-New York, diretto da Gabriele Salvatores e interpretato da Pierfrancesco Favino, che sarà proiettato nella Sala 3 alle 18:30 e alle 21:30. Infine, nella stessa sala, ma in un’unica proiezione alle 16, sarà possibile vedere Il ragazzo dai pantaloni rosa, con Claudia Pandolfi.

“Finalmente ce l’abbiamo fatta. Non pensavo che sarebbe stato così complicato il percorso - ha dichiarato Fausto Calabresi, visibilmente soddisfatto per questo traguardo -. Abbiamo trovato tantissime difficoltà. Appena una settimana fa si erano rotte due macchine da proiezione, ed è stata una vera corsa contro il tempo per riuscire ad essere pronti in tempo per questa riapertura”.

La riapertura del cinema al Palariviera è stata caratterizzata da una serie di vicende complesse e rinvii che hanno suscitato notevole attenzione nella comunità locale. Dopo la chiusura nel marzo 2022, a seguito della rescissione del contratto con Madison Cinemas, la struttura ha affrontato numerosi ostacoli nel tentativo di ripristinare le attività cinematografiche. Nell’ottobre 2021, Madison Cinemas aveva assunto la gestione del multisala, ma l’esperienza si è conclusa rapidamente a causa di incassi insufficienti e delle restrizioni legate alla pandemia. Successivamente, la Palacongressi Srl, guidata da Fausto Calabresi, ha ripreso il controllo diretto della struttura.

E da oggi San Benedetto ha di nuovo un cinema.