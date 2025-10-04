Il festival del fumetto Ascoli 2025, Sgarbi promette spettacolo: edizione con grandi autori

Ascoli Piceno, 5 ottobre 2025 – Torna dal 10 al 12 ottobre ad Ascoli ‘Linus – Festival del Fumetto’, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, con la collaborazione di Sandro Veronesi: tre giorni ricchi di appuntamenti che declinano il tema del fumetto in dialoghi, concerti e mostre d’arte. La rivista ‘Linus’, quest’anno celebra i sessant’anni: sei decenni in cui ha rivoluzionato il panorama culturale italiano e internazionale, portando il fumetto a nuovi livelli di espressione artistica e intellettuale. A presentare l’evento è stata proprio l’ideatrice Elisabetta Sgarbi.

Come sarà questa quarta edizione?

“Un’edizione con grandi autori, capaci di portare il fumetto a tutti. Capaci cioè di interpretare al meglio una caratteristica del fumetto: tradurre contenuti e storie nella immediatezza di immagini, nel ritmo di una sequenza quasi musicale. E sarà una edizione dove il leit motiv è il ridere, il riso, la comicità. Fino al grande omaggio al ‘Il Nome della Rosa’ di Umberto Eco, nel fumetto di Milo Manara, dedicato, come noto, alla potenza del ‘ridere’: solo l’uomo ride. Il fumetto da sempre è stato legato a questa dimensione e noi la celebreremo”.

Ci sarà infatti anche l’inaugurazione della Mostra ‘Il nome della Rosa’ di Milo Manara in omaggio al grande fumettista: di cosa si tratta?

“Vedremo le tavole di Milo Manara, uno dei grandi fumettisti del secolo scorso e di questo primo quarto di millennio. Saranno tavole del primo volume de ‘Il nome della Rosa’, e alcune tavole inedite del secondo volume che uscirà il 28 novembre. E saranno in dialogo con le opere della Pinacoteca Civica di Ascoli: il classico, il barocco, il novecento in dialogo con il fumetto”.

Ci saranno anche due ‘mostri sacri’ della musica come il trombettista jazz Paolo Fresu e il Premio Oscar Nicola Piovani?

“Sì. Nicola Piovani farà un concerto/omaggio a Manara, per i suoi ottanta anni visto che insieme hanno fatto diversi progetti e hanno lavorato all’ultimo film di Fellini, poi ci saranno altre sorprese che scopriremo. Paolo Fresu farà un concerto Jazz alla tromba, dedicato al fumetto, insieme al maestro dell’organetto Pierpaolo Vacca”.

Quali saranno le novità di questa edizione rispetto alle tre precedenti?

“Grande attenzione agli appuntamenti per le scuole, con due star assolute: Pera Toons e Geronimo Stilton ovvero con la sua creatrice e voce, Elisabetta Dami”.

Lei ha stretto un legame forte con la città di Ascoli e con l’amministrazione comunale: cosa le piace di questa città?

“La prima ‘Milanesiana’ ad Ascoli fu all’indomani del terremoto. Pensare come era e come è adesso, dice molto della grande capacità degli ascolani di rialzarsi e ricostruire. Ora ci sono una vivacità sorprendente e una ricchezza di iniziative. E poi la bellezza della città, la sua forma di notte, le sue chiese, me le porto dentro anche a Milano. E poi gli amici che accompagnano questa avventura: Francesca Filauri e Stefano Papetti”.