Fiera di Natale ad Ascoli, autobus: ecco come cambiano le corse

Ascoli Piceno, 21 dicembre 2024 – Tutto pronto per la tradizionale Fiera di Natale di Ascoli che rallegra la città con colori, profumi e luci. Un evento che raccoglie tra le bancarelle delle vie ascolane cittadini e visitatori, e che per questo comporta modifiche alla viabilità e alle corse degli autobus. Tra le variazioni, per il servizio urbano Ascoli-Folignano, le linea 1 e 2 effettueranno il percorso con orario regolare ma festivo (Case Rosse/Poggio di Bretta/Brecciarolo-Monticelli-Porta Cappuccina-Porta Romana) e la linea 3 cambierà capolinea e orari.

Si partirà in questo caso dall’autostazione posticipando la partenza di cinque minuti (Folignano-Villa Pigna-viale de Gasperi). Per quanto riguarda il servizio extraurbano, la linea 01 ext festiva (che collega Ascoli a San Benedetto) effettua il capolinea all’autostazione e posticipa la partenza di 5 minuti. Sarà inoltre garantito un servizio navetta che collega Monticelli, lo stadio e viale de Gasperi. Si tratta di un servizio gratuito dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 20 con frequenza ogni 30 minuti. Il bus effettuerà il percorso: Monticelli Via Cardi, Monticelli Ospedale, Circonvallazione Nord, stadio, viale Rozzi, via Piemonte, stazione ferroviaria.