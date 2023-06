Frecce Tricolori a San Benedetto (Ascoli): prove e spettacolo. Il programma

San Benedetto del Tronto, 02 giugno 2023 - Le Frecce Tricolori tornano ad esibirsi a San Benedetto del Tronto dopo 4 anni di sosta e lo faranno, riuscendo come sempre ad attirare tantissimo pubblico e avvolgerlo nel bellissimo tricolore che solca il cielo. Tutti a naso all'insù, dunque, per uno spettacolo che domenica pomeriggio farà davvero strabiliare, il cui momento clou sarà l'arrivo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, capace di togliere il fiato con le sue esibizioni ammirate in tutto il mondo, e con alcune esibizioni uniche e dall'alto grado di difficoltà.

Frecce tricolori a San Benedetto, il programma

Il programma completo, vede dunque, sabato 3 giugno con l'apertura alle 10 del mercatino enogastronomico sul lungomare, l'area bimbi nella zona dell'ex camping e si può iniziare ad emozionarsi, dalle 15.30 alle 16.50 con le prove dell’esibizione acrobatica delle Frecce Tricolori.

Domenica 4 giugno, invece, la giornata comincerà alle 10 con l'apertura del mercatino enogastronomico e area bimbi e dalle 14:45, sulla spiaggia, tutti a naso in sù per i sorvoli ed esibizioni di vari velivoli e i brividi del lancio dei paracadutisti.

L’esibizione

Grande attesa per le 17 quando vi sarà l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori, in una mezz’ora in cui si vedrà la grandezza dell'abilità dei piloti italiani. Bello e particolare vivere anche un'esperienza particolare, in piazza Giorgini: sarà infatti in funzione un simulatore di volo dell’Aeronautica Militare che darà la possibilità di vivere ciò che i Pony vedono in aria durante le loro esibizioni acrobatiche.

Strade chiuse

Per queste giornate, la viabilità avrà qualche modifica. La corsia del lungomare sarà chiusa al traffico e domenica, dalle 12 fino al termine della manifestazione, sarà attivo un servizio di bus navetta con 18 mezzi e partenza da nord, sud e ovest della città. La mappa completa di tutte le fermate è disponibile sul Bollettino Ufficiale Municipale, sui canali social del Comune.

Gli spettacoli

Sono previste anche due serate musicali in piazza Giorgini: sabato musica d’ascolto per aperitivo e hit del momento, con animazione e gonfiabili per i bimbi, domenica musica live anni ‘70 – ’80 – ‘90. Per quanto riguarda gli stand, sempre in piazza Giorgini, ci saranno quelli promozionali del territorio, con anche prodotti tipici, anteprime degli eventi dell'estate dedicati alla cucina tipica.

Giornate che abbracciano tutti gli appassionati, compresi i collezionisti di filatelia che potranno acquistare cinque cartoline su San Benedetto con l'annullo postale dedicato all'evento, il cui ricavato andrà alla Fondazione “Pietro e Teresa Merlini” per l’infanzia.