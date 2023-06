Il Volo in concerto ad Ascoli: ecco quando

Ascoli Piceno, 10 giugno 2023 – Un concerto de Il Volo è l'evento clou dell'estate di Ascoli Piceno. Il trio si esibirà il prossimo 21 luglio alle 21.30 in piazza del Popolo con ingresso gratuito grazie alla generosità delle imprese Faraotti (che festeggia il trentennale di attività) e Panichi. I biglietti, riservati ai residenti di Ascoli e provincia, saranno distribuiti dal 20 giugno, massimo due a persona, e si annuncia già il tutto esaurito. Il concerto de Il Volo fa parte del cartellone di Palco di Travertino, festival multidisciplinare che comprende tre appuntamenti organizzati con il sostegno del piano Art Bonus del Ministero della Cultura che offre la possibilità per le imprese culturali di ricevere il sostegno di aziende e privati i quali, sulle donazioni effettuate, possono godere di uno sgravio fiscale diventando mecenate de amico della cultura. Il cartellone ideato dalla Compagnia dei Folli è stato presentato in una conferenza stampa al Caffè Meletti. Tre gli spettacoli previsti. Il primo è in programma il 17 e il 18 giugno ad Acquasanta Terme con il Festival Sybillarum dedicato a bambini e famiglie. Il 21 luglio il concerto de Il Volo ad Ascoli e infine la chiusura il 10 agosto quando la Compagnia dei Folli metterà in scena ad Ascoli, in piazza del Popolo, ‘Arcano, concerto-spettacolo con trampoli, acrobati, musici volanti e un folle’. “Grazie ad Art Bonus le risorse possono essere sfruttate fiscalmente secondo una logica che rende il fisco amico”, ha detto il senatore Guido Castelli in un videomessaggio. Il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ha sottolineato che “gli enti pubblici non possono fare nulla senza il sostegno del privato. Quello che stiamo facendo, anche con una grande attenzione alle zone terremotate - ha aggiunto - è creare un progetto immateriale per riempire case, scuole e chiese, evitando il rischio spopolamento”.