Torna il festival del fumetto ad Ascoli. "Tre giorni indisciplinati"

Ascoli, 11 settembre 2024 – Torna dal 27 al 29 settembre ad Ascoli, ‘Linus – Festival del Fumetto’ ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi: tre giorni ricchi di appuntamenti sul tema del fumetto con dialoghi con i tanti ospiti attesi, concerti, proiezioni, letture, mostre, incontri con le scuole.

Questa terza edizione coincide con l’avvicinarsi dei 60 anni della rivista Linus, che verranno celebrati nel 2025, rappresentando un momento di grande rilevanza per il mondo della cultura fumettistica italiana. "Tre giorni ricchi e ’indisciplinati’, come sempre, otto appuntamenti, una mostra, in cui, sotto la lente del fumetto, e di Linus, affronteremo temi importanti come quelli dei diritti e delle differenze (con FumettiBrutti), come la grande storia (la graphic novel di Guez / Matz / Maillet ’La scomparsa di Joseph Mengele’), come il racconto di sé (con Gipi), tutti in dialogo con Sandro Veronesi.

E, ancora, sempre nella lente del fumetto, renderemo omaggio a personalità che fanno parte del nostro immaginario poetico: De André, Paperino, Topolino, i cartoon degli anni ‘80 con Cristina d’Avena" dichiara Elisabetta Sgarbi.

Il programma

Ogni serata si concluderà con un concerto. Venerdì i protagonisti saranno Cristina d’Avena e i Gem Boy: la cantante regina dei cartoni animati e la sua band alter-ego più irriverente e ironica faranno tornare il pubblico bambino con le più amate sigle dei cartoni animati. Sabato i Tre allegri ragazzi morti, punto di riferimento per la scena musicale indipendente, saranno accompagnati dalle illustrazioni live di Elisa Menini. Domenica, nella serata dedicata a Fabrizio De Andrè, in occasione dei 25 anni dalla scomparsa, Alice si esibirà in un concerto unico pensato appositamente per il festival, omaggiando Faber.