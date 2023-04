Musei aperti il 1° maggio ad Ascoli e dintorni

Ascoli, 30 aprile 2023 – Sarà un Ponte del primo maggio non particolarmente soleggiato secondo le previsioni meteo, e dunque, quale migliore occasione se non quella di visitare i musei? Ad Ascoli tutte le strutture museali saranno aperte e in alcune sono in programma iniziative rivolte a grandi, piccini e famiglie. Come quella prevista per stamattina, alle 10.30, fuori dal Forte Malatesta, dove, con la partecipazione dei falconieri e ricercatori Giovanni e Athena Granati, si potrà prendere parte a una suggestiva visita guidata (ponte di Cecco) accompagnati da falchi, gufi e aquile. In caso di pioggia l’esibizione è prevista all’interno del Forte. Per informazioni e prenotazioni : 0736/298213 o 333/3276129.

II ventidio Basso e il Forte Malatesta tra i siti visitabili

Al palazzo dei Capitani, invece, è visitabile da giovedì scorso la mostra ‘Nino Anastasi. La memoria della sofferenza’ a cura di Stefano Papetti. L’esposizione intende promuovere la conoscenza di un importante artista ascolano quale è stato Nino Anastasi che si è distinto per la sua vivace creatività. Sono presenti opere inedite appartenenti ai discendenti dell’artista, attraverso le quali è possibile ripercorrere i più suggestivi scorci della città e del territorio circostante. E ancora, anche il teatro Ventidio Basso è aperto al pubblico per un percorso di visita.

Il massimo ascolano è fruibile la domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Info: 351/5481174. Gli altri musei civici sono invece aperti: la pinacoteca in piazza Arringo, dal martedì alla domenica, nei festivi e prefestivi, dalle 10 alle 19, il Forte Malatesta e il museo dell’alto medioevo, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica, festivi e prefestivi, dalle 11 alle 19, la galleria d’arte contemporanea ‘O. Licini’, il giovedì dalle 15 alle 19, venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, il museo dell’arte ceramica, venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. In concomitanza con ‘Fitto misto’, la kermesse enogastronomica dedicata ai fritti d’Italia e del mondo in programma fino al primo maggio in piazza Arringo, sarà possibile visitare i musei civici con un biglietto ridotto presentando la ‘Fritto card musei’ che viene consegnata con l’acquisto del ticket per le degustazioni.

Infine, in occasione della festa dei lavoratori, anche il museo archeologico statale sarà aperto il primo maggio, con orario dalle 8.30 alle 19.30.