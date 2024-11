Un tuffo nel Natale, ad Ascoli il primo dicembre c’è l’inaugurazione: obiettivo effetti speciali

Ascoli, 15 novembre 2024 –

Sarà un Natale speciale con nuove luminarie, molto spettacolari ed emozionanti. Anche quest’anno l’allestimento sarà curato dall’azienda ‘A New Event’ di Campolungo, specializzata proprio nella progettazione, costruzione, vendita e noleggio di luminarie per matrimoni, cerimonie, feste patronali ed eventi in genere. Le luminarie del Natale 2024 di Ascoli sono state ideate e progettate da personale, specializzato nel settore, che vanta esperienze pluriennali nel campo delle luminarie.

I progetti elaborati sono stati poi sviluppati nei settori predisposti alla creazione delle luminarie all’interno delle strutture dello stabilimento di via del Commercio. I tecnici della ‘A New Event’ si sono aggiudicati qualche giorno fa la gara d’appalto e si sono subito messi all’opera per dare vita alle nuove idee concordate con l’amministrazione comunale e in particolare con il sindaco Marco Fioravanti e con l’assessore Marco Cardinelli. L’azienda ascolana ha garantito che anche quest’anno le luminarie saranno di grande impatto e molto attrattive.

Le luci delle feste nel 2023 ad Ascoli

L’inaugurazione avverrà domenica 1° dicembre assieme al taglio del nastro del villaggio di Natale in Piazza Arringo. La cerimonia dell’accensione delle luci colorate nelle vie e nelle piazze cittadine, è una novità degli ultimi anni e c’è sempre grande attesa per quella che sarà la scelta dell’amministrazione per abbellire il centro storico.

Non sono ancora trapelate indiscrezioni su quello che sarà il tema degli abbellimenti natalizi del 2024, ma di certo si cercherà di creare cercare di creare l’effetto sorpresa e soprattutto un forte impatto per la promozione via social.

Apertura del Villaggio di Natale a Piazza Arringo l'anno scorso

Il tecnico comunale Roberto Lazzarini ha redatto il ’progetto per l’installazione di luminarie nel centro storico di Ascoli Piceno – Natale 2024’ dell’importo di 98mila euro con il seguente quadro economico semplificato: Lavori a base di affidamento soggetti a ribasso 62mila euro, Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.573,77 euro, Importo totale lavori a corpo 65.573,77 euro. Iva 22% 14.426,23 euro, Importo totale somme a disposizione dell’Amministrazione 14.426,23. Totale complessivo progetto 80mila euro.

Il progetto 2024 prevede l’installazione di luminarie nel periodo natalizio nelle vie e piazze del centro storico. I lavori riguardano oltre la fornitura, posa in opera e smontaggio delle luminarie, anche la manutenzione e gestione delle stesse per l’intera durata dell’appalto. Il progetto dell’Amministrazione comunale, anche quest’anno sarà mirato a valorizzare ancora di più la città e le sue bellezze incentivando anche il turismo, prevedendo l’installazione di luminarie e addobbi natalizi dislocati nelle piazze e vie del centro e nei quartieri. Insomma, ci si aspetta davvero un nuovo emozionante spettacolo di luminarie colorate anche per questa edizione delle Festività Natalizie.