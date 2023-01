Neve, tutto esaurito a Monte Piselli

La montagna presa d’assalto nel fine settimana

Ascoli, 31 gennaio 2023 – La bella giornata di sole di ieri ha invogliato centinaia di appassionati a prendere un giorno di ferie e abbandonarsi al piacere di una splendida sciata a Monte Piselli. In realtà sia sabato che domenica sono stati migliaia gli amanti della neve che hanno affrontato i tornanti della strada che conduce agli impianti di risalita e alla fine è stata una vera invasione.

Ieri purtroppo la Remigio Group che gestisce la stazione sciistica non è riuscita a battere bene le piste per la rottura del battineve, ma si è sciato lo stesso alla grande. Non solo. In tantissimi hanno preso d’assalto le piste, sci o ciaspole ai piedi, con bob o slittino, ma anche soltanto per godersi lo spettacolo della neve, per fare un giro in seggiovia, magari con il cane al guinzaglio o godersi il pranzo in montagna.

Tutto esaurito da ‘Segà al Ristorante Il Cacciatore di San Marco, ma anche al Rifugio Paci, così come da Remigio e al Rifugio Tre Caciare proprio alla partenza della seggiovia dove si sono esibite The Holograms. Un concerto a tutto rock delle quattro ragazze ascolane che ha scaldato i tantissimi presenti all’interno del Rifugio.

Grande lavoro per i responsabili della sicurezza che hanno vigilato senza sosta in queste prime giornate sulla neve e anche la prima la gara di sci alpinismo si è svolta senza problemi. Una gara che è stata un grande successo grazie alla minuziosa organizzazione dello Sci Club Monte Piselli, con partenza da San Giacomo e arrivo a Monte Piselli per un dislivello totale di oltre mille metri.

E’ stata una giornata all’insegna dello sport, dell’agonismo ma anche dell’amicizia, complici le abbondanti precipitazioni nevose, tanto attese e finalmente arrivate su questa montagna tanto cara agli ascolani, e non solo.

Gli organizzatori alla fine hanno voluto ringraziare il Cotuge, la Remigio Group, il Soccorso Alpino e tutti coloro che hanno supportato l’evento "Oggi sono davvero felice – ha dichiarato il vice presidente del Cotuge, il rinomato Chef Daniele Zunica – Per me è una doppia soddisfazione: sia come cittadino Civitellese e sia come Vice Presidente del Cotuge. Ringrazio i colleghi del Cda, il Presidente Enzo Lori e tutti i tecnici per il lavoro promozionale sul brand "Monti Gemelli" che, da circa sei anni, abbiamo intrapreso ottenendo risultati entusiasmanti. Ci aspetta un 2023/24 di grandi investimenti (oltre 12 milioni di euro) dove trasformeremo la location di Monte Piselli in un gioiello di efficienza puntando, soprattutto, sul segmento turistico della vivificazione della montagna estiva, con una ricaduta economica per tutte le attività turistiche, commerciali e artigianali del territorio Teramano e d Ascolano. Grazie a tutti".