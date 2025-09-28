Pizze d’autore a ‘4 mani’, serata di gusto del Gambero Rosso ad Ascoli: ecco le specialità

Ascoli, 28 settembre 2025 – È stata la città di Ascoli ad ospitare la prima cena degustazione di “The Sanpellegrino Table”, un tour gastronomico in programma fino a tutto novembre, ogni settimana, in dieci città italiane. Ad accogliere l’affollato evento è stata la pizzeria ‘La Nicchia’, l’ex Sinagoga di Ascoli trasformata in un locale decisamente accattivante. Protagonisti sono stati il pizzaiolo Guido Nardi de ‘La Nicchia’ e lo chef Francesco Nunziata del ristorante ‘Castello di Fighine’, una stella Michelin e Due Forchette del Gambero Rosso.

Una cena degustazione realizzata a ‘quattro mani’ con pizze d’autore che hanno intrecciato identità marchigiane e suggestioni toscane e napoletane dello chef partenopeo trasferitosi vicino Siena.

Francesco Nunziata e Guido Nardi

“The Sanpellegrino Table” è una rassegna gastronomica itinerante, ideata da Acqua Panna e San Pellegrino in collaborazione con Gambero Rosso che prevede appunto dieci appuntamenti con lo scopo di mettere in dialogo pizze d’autore e creazioni. Dopo Ascoli, toccherà la prossima settimana Viareggio poi altre città simbolo del gusto italiano come Napoli, Avellino, Firenze, Bergamo e Milano.

In occasione di ogni serata, un maestro pizzaiolo e uno chef firmeranno insieme un menu degustazione che supera le categorie e restituisce al gesto gastronomico il suo significato più autentico: quello del confronto, della collaborazione e dello scambio.

A ‘La Nicchia’ in abbinamento con le delicate bollicine di San Pellegrino, il gusto morbido di Acqua Panna e alcuni vini selezionati, i due chef hanno fatto gustare: ‘Il Santo Maritozzo’ con crema di fegatini di pollo, gel di Vin Santo e polvere d’arancia; ‘L’Oro Rosso: Sette Volte Pomodoro’, una pizza con impasto di acqua di pomodoro e lievito madre, Crema di pomodoro ciliegino arrosto, pomodoro del Piennolo saltato, pomodoro giallo saltato, pomodorino del Piennolo secco, gelatina a stella di datterino rosso, confettura di Piennolo dolce-piccante; ‘Cacio, Pepe e Mare’ con il mare che incontra spirulina, scapece e lime e che accompagna la sapidità del cacio e pepe; la particolarissima ‘Sotto la Corteccia’ con impasto di farina di ghianda e cereali integrali, purea di topinambur, corteccia di topinambur, topinambur alla brace, carpaccio di manzo marinato in caffè e olio, pioppini marinati in aceto balsamico vecchio; poi l’omaggio alla Città delle Cento Torri con ‘Sua Maestà l’Oliva Ascolana’ con una decomposizione dell’oliva con impasto di focaccia marchigiana con farina Jervicella (grano autoctono marchigiano) a lievitazione naturale, Crema di Parmigiano Reggiano 36 mesi, quenelle di manzo, maiale e pollo mantecate con i loro succhi, Oliva tenera Ascolana DOP, fili croccanti di carne marinata in vino locale, foglia oro; e infine ‘Ma tu vuliv a pizz? Nulla è come sembra’ una particolarissima box con un dolce che gioca sull’illusione: sembra una pizza, ma è un dessert con base di Biscotto al cacao, cremoso al cornicione, composta di datterino, gel di basilico, neve di mozzarella, mousse Olio EVO. Tutto davvero molto buono.

“Ho accolto con entusiasmo la proposta di partecipare a questo progetto che consolida il legame tra due mondi sempre più vicini: la pizza contemporanea e l’alta cucina - ha ammesso Guido Nardi, pizza chef de ‘La Nicchia’ - Mi intrigava molto lavorare a quattro mani con lo Chef stellato Francesco Nunziata e devo dire che ci siamo anche divertiti molto in cucina. Ho mosso i primi passi nella cucina del ‘Leopoldus’, accanto al noto pizzaiolo Luigi Acciaio, per poi affinare il mestiere con maestri del calibro di Renato Bosco, Rolando Morandin, Moreno Cedroni e Cristina Bowerman. Ho viaggiato tra Beverly Hills, Bruxelles e l’Armenia, dove ho guidato brigate e firmato nuovi menu, costruendo una visione che fonde pizza e cucina d’autore, ma questa serata è stata davvero una grande occasione per crescere e migliorare ancora”. Soddisfatto e felice anche lo Chef stellato Francesco Nunziata: “Per quanto toscano d’adozione, io sono d’origine campana - ha ammesso - e come molti cuochi della mia regione ho mosso i primi passi proprio in pizzeria. Inoltre la pizza è un prodotto che amo molto e che oggi vive un’evoluzione interessante: sempre più pizzaioli curano la selezione delle materie prime. Ho lavorato accanto ad Heinz Beck con esperienze in ristoranti d’eccellenza come l’Apsleys a Londra e l’Aponiente a Cadice. Dal 2022 guido la cucina del Castello di Fighine, in provincia di Siena e la mia cucina nasce dal paesaggio. Cammino nei boschi, osservo e studio la stagionalità vera, quella che non si compra. Lavoro con licheni, muschi, infiorescenze di pino, fiori selvatici, cortecce, alghe di acqua dolce, frutti dimenticati, perché credo che la natura abbia già scritto il miglior menu possibile. Io cerco solo di leggerlo bene e affidarmi all’intelligenza non artificiale, ma vegetale. Questa sera qui alla Nicchia ho scoperto uno chef davvero molto talentuoso come Guido Nardi e mi sono innamorato di questo posto posto e di questa città. La Nicchia è davvero un locale molto accogliente e Ascoli è un vero gioiello”.