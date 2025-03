Pizze artistiche con i prodotti delle Marche, degustazioni guidate in tutta la regione

Ascoli, 11 marzo 2025 – Più che pizze, sono opere d’arte da mangiare, ricche di sapore e di prodotti tipici veri delle Marche. Sta per partire la seconda parte delle cene degustazione delle ‘Pizze di Marca’, il progetto di Linfa Azienda speciale Camera di commercio delle Marche che mira a valorizzare i prodotti tipici regionali attraverso pizze gourmet a lunga lievitazione. Con il sommelier Otello Renzi in sala ad orchestrare abbinamenti e degustazione, si tiene venerdì 14 marzo alle 20,30, la prima serata alla pizzeria ‘Locanda anno mille’ di Ascoli che servirà una serie di pizze da primato: il padellino con farina integrale, stracciata di bufala, alici scottadito dell’Adriatico, cipolla rossa caramellata di Pedaso e spolverata di pecorino, e a seguire altre con salsiccia nostrana dei Sibillini o, come nel caso della ‘Vista mare’ con cardoncello, tartara di tonno rosso dell’Adriatico e scaglie di tartufo.

"Ma avremo anche la pizza di montagna – spiega Otello Renzi – con porchetta nostrana, julienne di patate rosse di Colfiorito, sapa di Rosso Piceno e finocchietto selvatico e perfino il dolce finale con crema moka, mousse di cioccolato bianco e anice verde”. In abbinamento, i vini della cantina Capecci, perché, spiega Renzi, “il progetto valorizza i vini doc e docg della Regione in abbinamento con le pizze”.

Secondo appuntamento mercoledì 12 marzo alle 20,30 da Gusteau a Grottammare: "Focaccia Gusteau, olive all’ascolana, pecorino fritto dell’azienda “Il Sorriso“ apriranno la serata – spiega Otello Renzi – che vedrà la realizzazione di pizze da primato: la Van Gogh con crema di zucchine e menta, fiori di zucca e alici di San Benedetto abbinata a Umani e Ronchi, quindi la pizza “I gioielli del bosco“ farcita con funghi e tartufo nero dei Sibillini, e ancora la “Maialona“ con la porchetta Monterotti di Sarnano, la crema di finocchi e la patata rossa di Colfiorito e infine la “Straccatutto“, con prosciutto Corona di Montemonaco, stracchino Paradiso di Amandola, e ciliegino. Avremo in abbinamento anche i vini della cantina Macondo e Pantaleone. Chiusura con il dolce Gustcake, una serata da non perdere”.

Gli altri appuntamenti a cui è possibile già prenotarsi: venerdì 21 marzo alla pizzeria Picchio di Ancona, martedì 26 marzo “Gentilrosso di Fenile di Fano, martedì 1 aprile GastroBi di Villa Musone a Loreto, giovedì 3 aprile Oasi del gusto di Piane del Falerone, giovedì 10 aprile La Fermanella di Fermo e infine venerdì 11 aprile al Duca di Civitanova.