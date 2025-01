Festa di Sant’Antonio Abate: cani, gatti e cavalli in piazza ad Ascoli

Ascoli Piceno, 17 gennaio 2025 – Appuntamento con la tradizione, oggi, in città. Torna, infatti, la storica festa di Sant’Antonio Abate. “Una bella giornata per tutti – annuncia il sindaco Marco Fioravanti –, che rinnova le tradizioni del nostro territorio e unisce la cittadinanza intorno al culto di Sant’Antonio. Siamo consapevoli dell’importanza di tenere vive le nostre radici e con questi appuntamenti rafforziamo lo spirito di comunità”. Fulcro della festa sarà la parrocchia di San Giacomo della Marca, dove si trova la statua del Santo e dove ha sede il comitato organizzativo.

Oggi, il programma religioso prevede la celebrazione delle Messe ogni ora, dalle 8 fino alle 11. Poi, alle 13 ci sarà l’esposizione dell’immagine di Sant’Antonio Abate in piazza Arringo e alle 15 la tradizionale benedizione degli animali e dei mezzi agricoli, impartita dal vescovo Gianpiero Palmieri. Indubbiamente, sarà questo il momento più partecipato della festa, che ogni anno richiama sempre tantissime persone da ogni parte del territorio. C’è chi porta a far benedire i propri cani o gatti, ma anche chi decide di spostare mucche e cavalli. Alle 15.30, da piazza Arringo, partirà la processione che si concluderà alla parrocchia di San Giacomo della Marca.

A seguire, alle 17, ci sarà la Messa di chiusura della festa, mentre alle 20 si terrà la terza edizione della cena di Sant’Antonio al ristorante Villa Angelini (per info e prenotazioni rivolgersi ai numeri di telefono 388/8443829 e 328/9696322).

“Sarà un momento importante per tutta la città, visto quanto è sentito il culto di Sant’Antonio - sottolinea il vicesindaco e presidente del comitato organizzatore, Massimiliano Brugni -. Quest’anno la festa prevede anche ulteriori appendici: infatti, grazie alla collaborazione con il Mercatino Antiquario, sabato e domenica nel centro storico si svolgerà la decima rassegna dei canti di questua a partire dalle ore 16, mentre domenica mattina nel chiostro di San Francesco, alle 11, ci sarà la sfilata per cani e proprietari in onore di Sant’Antonio”. Con la festa dedicata agli animali, va ricordato, comincia ufficialmente il periodo del Carnevale. Non a caso, anche l’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ collabora nell’organizzazione dell’evento di oggi che, come sempre, coinvolgerà tantissime persone da ogni parte della città.