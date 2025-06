Sarah Toscano, la vincitrice di Amici in concerto ad Ascoli: “Un regalo alla città, sarà gratuito”

Ascoli, 10 giugno 2025 – Un bellissimo regalo ai giovani della città e dell’intero Piceno, quello che il sindaco Marco Fioravanti ha fatto, in vista della lunga estate in musica. Una straordinaria serata di musica e divertimento in programma mercoledì 9 luglio, a partire dalle 21 in Piazza del Popolo, dove la protagonista del concerto sarà Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2023 e protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’appuntamento, organizzato dall’Amministrazione Comunale e da Jam Session, sarà aperto dalla voce di Angie, altra giovane artista italiana. L’ingresso in Piazza del Popolo sarà libero e gratuito, un vero regalo alla città. “Abbiamo deciso di regalare alla città, e in particolar modo ai ragazzi, un concerto gratuito di una delle giovani artiste più in voga e promettenti del panorama musicale italiano – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – Una ragazza che, con i propri testi, parla alle nuove generazioni. Eventi come questo non solo arricchiscono il nostro cartellone estivo, ma rappresentano un’opportunità per avvicinare i giovani alla musica, favorendo momenti di aggregazione positiva e partecipazione attiva alla vita della città”.

Dopo aver registrato il tutto esaurito per le date di Roma e Milano, Sarah ha infatti annunciato i nuovi appuntamenti estivi, tra cui la data di Ascoli di mercoledì 9 luglio che poi si concluderà a Borgaretto, il 7 settembre. Dopo il tour estivo del 2024 e aver calcato per la prima volta il palco dell’Ariston, dove ha presentato il singolo ’Amarcord’, Sarah è pronta a tornare con nuovi progetti e tanta energia. Sarah Toscano è una giovane cantante classe 2006. Originaria di Vigevano, in provincia di Pavia, nel 2022 ha partecipato ad Area Sanremo. A settembre 2023 ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici e ha pubblicato alcuni brani inediti che l’hanno resa una delle concorrenti più amate dal pubblico, come ‘Touché’ e ‘Viole e Violini’. Il 5 marzo è uscito ‘Mappamondo’ poi ‘Sexy Magica’ (12,9 milioni di stream). Durante l’estate 2024 è stata protagonista di un Summer Tour e a Milano ha aperto le date italiane dei Black Eyed Peas. Ha pubblicato il singolo ’Roulette’, poi il brano ’Tacchi (fra le dita)’, seguito da un’importante collaborazione internazionale insieme a Bea & her Business per la versione italiana di ’Safety Net’. Dal 12 febbraio è disponibile ’Amarcord’, il brano che l’artista ha portato in gara al 75° Festival di Sanremo nella categoria Big.