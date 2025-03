La grande festa della Tirreno Adriatico

San Benedetto (Ascoli), 8 marzo 2025 – La Tirreno Adriatico ora è davvero un evento cittadino. San Benedetto si appresta ad accogliere la Corsa dei Due Mari con tante iniziative correlate e con l’arrivo di uno dei più grandi campioni della storia del ciclismo: Francesco Moser. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, con la città pronta a vivere una settimana all’insegna della passione per le due ruote. E così la tappa finale di domenica 16 marzo, sarà il culmine di una vera e propria manifestazione cittadina che non è solo sportiva, ma anche culturale e sociale. Fitto il programma di appuntamenti che celebrano i 60 anni della corsa e i 59 di legame tra la città e la corsa. Legame che, martedì mattina alle 10 in Auditorium, sarà al centro di un convegno in cui interverranno esperti e campioni del passato, tra cui lo stesso Moser. Alla Palazzina Azzurra, uno spazio sarà dedicato alla mostra Le Bici dei Campioni, con pezzi storici appartenuti a Coppi, Bartali, Pantani e lo stesso Moser, insieme alle opere dell’artista Miguel Soro Garcia. L’evento non si limita ai professionisti: ma saranno coinvolti tutti i cittadini.

La presentazione della Tirreno-Adriatico

Il lungomare sarà teatro della tradizionale Pedalata Rossoblù, un momento di festa aperto a tutti che attraverserà la città fino a Porto d’Ascoli. I bambini saranno protagonisti con attività educative e sportive organizzate nelle scuole, per avvicinarli al mondo della bicicletta. Sabato 15 in centro ci sarà spazio per il Bici Park, con lezioni per ciclisti di ogni età, mentre alla Palazzina Azzurra sarà possibile incontrare Silvio Martinello, campione del mondo su pista e oro olimpico. Il tutto per l’organizzazione ’madre’ di Rcs rappresentata ieri, alla presentazione degli eventi, dall’ex ciclista e dirigente Stefano Allocchio. “È un appuntamento che tutti gli appassionati di ciclismo attendono – ha dichiarato il sindaco Antonio Spazzafumo –. La competizione è vista in 190 paesi in tutto il mondo e per questo, da qualche anno, abbiamo deciso di dare una nuova valorizzazione a questo evento”. L’assessore allo sport Cinzia Campanelli ha evidenziato il prestigio internazionale della gara: “Questo è l’evento sportivo più importante della nostra città. Stiamo lavorando sempre di più per creare eventi collaterali che attraggano cittadini, turisti e incentivino l’uso della bicicletta e dello sport”. Alla realizzazione delle iniziative collaterali contribuiscono anche le associazioni Kronos e Pedale Rossoblu.