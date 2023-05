’100 cose da sapere e da fare nel Piceno’

Lo storico caffè Meletti ospiterà oggi, alle 18, la presentazione del libro ‘100 cose da sapere e da fare ad Ascoli e nel Piceno’, edito dal Gruppo editoriale Raffaello. Un evento fortemente voluto dal direttivo del Meletti, raccontato in un capitolo all’interno della guida. Molti saranno gli ospiti che racconteranno curiosità, storie e leggende, parleranno di enogastronomia, cultura, artigianato e natura, ma più in generale di tutto il Piceno. Aprirà il sindaco Marco Fioravanti, ma saranno presenti anche il presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani, lo direttore dei musei civici Stefano Papetti, e gli sponsor che hanno permesso la realizzazione del volume. A condurre l’incontro sarà la guida turistica Lella Palumbi, che dialogherà con l’autrice Chiara Giacobelli. Il libro sarà disponibile per l’acquisto grazie alla partnership con la libreria Rinascita. Ingresso libero.