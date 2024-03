100 giorni alla maturità, festa rovinata: alunno ferito da una bomba carta

Ascoli Piceno, 11 marzo 2024 – Poteva avvenire una tragedia. Ma, per fortuna (è proprio il caso di dirlo), non è stato così. Uno studente, questa mattina, è rimasto ferito da una bomba carta durante i festeggiamenti per i ‘cento giorni all’esame’.

Striscioni e magliette ad hoc fuori dalla scuola per la festa dei '100 giorni alla maturità'

Il fatto è avvenuto davanti al liceo scientifico ‘Orsini’, intorno alle 8. La vicenda, di fatto, ha rovinato il clima festoso, perché sul posto sono dovuti intervenire gli uomini del 118 e anche le forze dell’ordine.

Il ragazzo se l’è cavata con una brutta ferita, anche se è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Mazzoni’. Non è chiaro se il petardo gli sia esploso addosso oppure se qualche compagno di classe glielo abbia lanciato contro.

Fatto sta, però, che i carabinieri stanno indagando per capire come ciò sia potuto accadere. Tragedia sfiorata, come detto, con lo studente che ha riportato solo una ferita al ginocchio guaribile in pochi giorni. In base ad alcune testimonianze, pare di fronte al liceo scientifico siano stati sparati diversi esplosivi, tra petardi e bombe carta, tanto che anche i residenti della zona si sono lamentati con gli studenti e con le forze dell’ordine.

"Non ero a scuola, in quel momento, ma mi hanno comunicato che effettivamente un nostro alunno è rimasto ferito – conferma la dirigente scolastica Cinzia Pettinelli –. Purtroppo, ogni anno assistiamo alla degenerazione di questi festeggiamenti per i cento giorni all’esame. Si verifica sempre un eccesso di goliardia, che spesso e volentieri si traduce in aggressività, anche se magari non in maniera voluta. È difficile, per la scuola, controllare tutto ciò che accade.

Pensate che abbiamo circa duecento ragazzi che frequentano le classi quinte, ai quali in questi casi si aggiungono pure gli studenti delle scuole limitrofe, dalle Industriali al liceo delle Scienze Umane. E’ impossibile monitorare tutto: anche perché a cento giorni all’esame i professori non possono nemmeno avvicinarsi ai ragazzi perché verrebbero allontanati. Il nostro istituto, qualche giorno fa, aveva inviato una comunicazione scritta sia agli studenti che alle rispettive famiglie per chiedere di adottare un comportamento corretto in questa occasione. Per i prossimi anni chiederò personalmente alle forze dell’ordine di presidiare ancora di più gli spazi antistanti la scuola – conclude la preside –, sin dalle prime ore della mattinata. Alle otto ho già visto dei ragazzi alle prese con l’alcool. Per terra c’erano già bottiglie vuote e perfino vomito. Insomma, i festeggiamenti per i cento giorni all’esame sono letteralmente degenerati rispetto al passato. E occorre porre rimedio a questa situazione".