140° Anniversario del Corpo Bandistico 'Francesco Graziani', Una Grande Festa della Musica a Grottazzolina

Una grande festa della musica. È cosi che il Corpo bandistico ‘Francesco Graziani’ di Grottazzolina ha concluso le celebrazioni in occasione del 140° anniversario della fondazione. Uno spettacolo memorabile che ha regalato alla platea emozioni indimenticabili. Il programma della serata, alla sala John Lennon anziché al castello Azzolino, è stato abbondante e variegato: partendo dalla marcia sinfonica del maestro Raffaele Miglietta è stato intessuto un racconto musicale che ha ripercorso le varie tappe storiche dell’evoluzione artistica della banda tra cui marce sinfoniche e per banda, musica colta, adattamenti di musica leggera e cantautorale, colonne sonore cinematografiche. L’evento ha visto anche cimentarsi in alcune interpretazioni da solisti tre giovani elementi dell’organico: i fratelli Matteo (flicorno baritono) e Michele (tromba) Andrenacci, con il brano Bizzarria di Pilade Bennati, e Marica Baldoncini (clarinetto), con la colonna sonora del film ‘Il postino’. Sotto la competente direzione del maestro Sandro Ciampechini, la banda ha inoltre goduto della partecipazione del soprano leggero di coloratura Serena Capparuccini, che ha prestato la sua energica voce per l’esecuzione di due canzoni intense e toccanti quali Caruso e Imagine, e della conduzione e recitazione dell’attrice montegiorgese Rebecca Liberati.

a. c.